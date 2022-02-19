Украинские силовики обстреляли окраины Горловки

Территория ДНР подверглась новым обстрелам со стороны украинских силовиков, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня в Донбассе.

Как сообщили в представительстве ДНР, в 23.32 обстреляли поселок Зайцево на окраине Горловки, было «выпущено семь мин калибром 120 мм». После полуночи был зафиксирован обстрел Докучаевска, «выпущено 40 гранат из АГС», передает РИА «Новости».

Напомним, в представительстве ЛНР в СЦКК сообщили, что украинские силовики обстреляли населенные пункты Золотое-5 и Донецкий.