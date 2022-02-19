Мнение: Эвакуация

Главы самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» объявили об эвакуации жителей в Россию.

«В последние месяцы мы ежедневно фиксируем наращивание Украиной количество военнослужащих и летального вооружения <…>. Сегодня их орудия нацелены на мирных граждан, на нас и наших детей. <…>», — заявил глава так называемой «ДНР» Денис Пушилин. Он утверждает, что «президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти в наступление» для «вторжения» в «ДНР» и «ЛНР».

«При обстрелах противником населенных пунктов республики могут подвергаться угрозе жизнь и здоровье наших граждан. Поэтому с сегодняшнего дня, 18 февраля, организован массовый централизованный выезд населения в Российскую Федерацию. В первую очередь эвакуации подлежат женщины, дети и люди пожилого возраста», — сказал Пушилин.

Глава самопровозглашенной «ЛНР» Леонид Пасечник продублировал сказанное Пушилым: «главам территорий, правоохранительным органам, чрезвычайным службам обеспечить организованную эвакуацию социальных объектов и помочь населению в доставке к пограничным пунктам пропуска».

Пасечник еще и обратился «ко всем мужчинам, способным держать в руках оружие» с призывом «встать на защиту своей земли».

Сдается мне, что не тех эвакуируют с территории Украины, захваченной самозванцами.

Если бы Пушилин и Пасечник завили, что лично они, а вместе с ними еще по паре тысяч человек, приближенных к ним, сегодня эвакуируются в Россию… уже завтра на Донбассе началась бы совершенно другая жизнь. Мирная и будничаная. Как в том же Славянске, после того, как оттуда «эвакуировался» отряд Стрелкова…

На снимке: Витрина кафе «Сепар» с плакатом-фотографией экс-главы самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко. Фото: Сергей Батурин / ТАСС отсюда

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