 

Цены на московские квартиры достигли потолка: Покупатели бегут в область

19.02.2022, 0:18, Разное
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Эксперты обратили внимание на серьезную разницу по итогам января в средней стоимости экспозиции и продаже новостроек. Он составил 20%. Это объясняется тем, что покупатели ищут дешевые квартиры, которые моментально раскупают.

Риэлторы подсчитали, что в первый месяц зимы 54% приобретенных квартир стоили дешевле
300 тысяч рублей за 1 квадратный метр. Месяцем ранее же было заключено 48% подобных сделок.
В поисках доступного жилья жители Москвы все больше обращают внимание на жилье уже не в ближайшем Подмосковье.

Среди таких городов Коломна и Сергиев Посад, где сильно вырос спрос на новостройки. По мнению экспертов, такая тенденция вызвала дисбаланс. Риэлторы отмечают, что, вероятно, цены на новостройки в столице достигли максимума.

Снижение покупательской активности объясняется нестабильной экономической и политической ситуацией. Многие боятся новых санкций в отношении нашей страны и обрушение курса рубля, поэтому спешат приобрести недвижимость.

Эксперты отметили, что для покупателей в сложившейся ситуации более выгодно не
переезжать в дальнее Подмосковье, а внимательно следить за скидками. Так, в кризис скидки застройщиков могут быть
приурочены к праздникам — например, 8 марта или 1 мая. Ранее стало известно, какая цена на квартиру должна насторожить.



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