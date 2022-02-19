Цены на московские квартиры достигли потолка: Покупатели бегут в область

Эксперты обратили внимание на серьезную разницу по итогам января в средней стоимости экспозиции и продаже новостроек. Он составил 20%. Это объясняется тем, что покупатели ищут дешевые квартиры, которые моментально раскупают.

Риэлторы подсчитали, что в первый месяц зимы 54% приобретенных квартир стоили дешевле

300 тысяч рублей за 1 квадратный метр. Месяцем ранее же было заключено 48% подобных сделок.

В поисках доступного жилья жители Москвы все больше обращают внимание на жилье уже не в ближайшем Подмосковье.

Среди таких городов Коломна и Сергиев Посад, где сильно вырос спрос на новостройки. По мнению экспертов, такая тенденция вызвала дисбаланс. Риэлторы отмечают, что, вероятно, цены на новостройки в столице достигли максимума.

Снижение покупательской активности объясняется нестабильной экономической и политической ситуацией. Многие боятся новых санкций в отношении нашей страны и обрушение курса рубля, поэтому спешат приобрести недвижимость.

Эксперты отметили, что для покупателей в сложившейся ситуации более выгодно не

переезжать в дальнее Подмосковье, а внимательно следить за скидками. Так, в кризис скидки застройщиков могут быть

приурочены к праздникам — например, 8 марта или 1 мая. Ранее стало известно, какая цена на квартиру должна насторожить.