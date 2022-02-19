 

Володин обвинил Зеленского в провоцировании войны в Донбассе

19.02.2022, 0:18, Разное
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“Теперь становится понятно, почему звучали обвинения со стороны Вашингтона в адрес России. Это не что иное, как придуманная ими провокация для дезинформации мирового сообщества”, – написал Володин в своем телеграм-канале.

Запад не пугает, что Киев своими действиями перечеркивает Минские соглашения, заявил спикер. По его словам, западные страны прекрасно понимают, к чему это может привести, поэтому эвакуировали своих дипломатов из украинской столицы.

Володин обратил внимание на молчание лидеров стран ЕС. Он отметил, что в случае начала войны Европа станет ареной военный действий.

“Хотелось бы обратиться к депутатам европейских стран: спросите своих избирателей, хотят ли они войны? И второй вопрос: что вы делаете, чтобы ее предотвратить?” – написал Володин.

Спикер напомнил, что президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что Россия не хочет войны.

“Но если возникнет угроза жизни граждан РФ и соотечественников, проживающих в ДНР и ЛНР, наша страна встанет на их защиту”, – подчеркнул Володин.

Ситуация в Донбассе резко обострилась в пятницу, 18 февраля. Главы Донецкой и Луганской народных республик объявили о массовой эвакуации населения в Россию из-за угрозы нападения со стороны Украины.



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