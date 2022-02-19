Шуфрич заявил о “договорных обстрелах” на Донбассе. Огрызко назвал это “абсолютной дурью”

“ОБСЕ, к сожалению, не единожды подозревало обе стороны противостояния в так называемых договорных обстрелах”. То есть стороны договариваются за определенные премии: сегодня стреляем мы, завтра стреляете вы. Это очень опасная тенденция и еще раз подчеркиваю, это в рамках мониторинговой миссии ОБСЕ вызывало очень большое беспокойство”, – сказал нардеп.

Премьер-министр Украины в 2014–2016 годах Арсений Яценюк, комментируя высказывание Шуфрича, сказал: “Здравствуйте, “Раша TV”, чистое “Раша TV”, ну какие договорные обстрелы?”

Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко отметил, что если бы в студии были представители ОБСЕ, они бы оппонировали Шуфричу.

“Думаю, ОБСЕ бил бы Нестора Ивановича очень сильно, потому что это абсолютная дурь, извините”, – подчеркнул Огрызко.

Главный редактор интернет-издания “Цензор.НЕТ” Юрий Бутусов добавил, что за восемь лет войны на Донбассе ни в одном отчете ОБСЕ не было информации об обстрелах по взаимным договоренностям.

Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

17 февраля 2022 года на Донбассе резко обострилась ситуация. По информации штаба операции Объединенных сил, были обстреляны 30 населенных пунктов на подконтрольных Украине территориях, причем под удар попали детский сад и несколько школ, где в это время находились дети. Пострадали двое военных и пятеро гражданских.

18 февраля обстрелы на Донбассе продолжились.

На этом фоне боевики “ЛНР” и “ДНР” объявили об эвакуации населения ОРЛО и ОРДО в Россию. Главарь боевиков “ЛНР” Леонид Пасечник, заявление которого опубликовали СМИ боевиков, в частности, утверждает, что Вооруженные силы Украины сформировали “внушительную ударную группировку” и якобы планируют “глубокий прорыв” в ОРЛО.

Журналисты обратили внимание, что в 2008 году за несколько дней до вторжения в Грузию Россия эвакуировала население Южной Осетии так же, как это происходит на Донбассе в 2022 году.

Президент РФ Владимир Путин призвал власти Украины к переговорам с “ЛДНР” и поручил выплачивать жителям ОРДЛО, прибывающим в РФ, деньги.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что никаких приказов в Украине об освобождении силовым путем временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей нет. Данилов также сообщил об угрозе провокаций со стороны РФ.

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