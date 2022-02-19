Установить ОС Windows 11 теперь можно только с доступом в Интернет

Теперь версия Windows Pro, как и базовая версия операционной системы, для установки требует наличие учетной записи и интернет-подключение.

Ранее для установки Windows 11 пользователям достаточно было иметь учетную запись, а подключение к сети не было нужно. На данный момент такая опция полностью недоступна на всех версиях Windows.

Большинство устройств требуют полноценный вход в учетную запись только для доступа ко всем магазинам, облаку, синхронизации и обмена между аккаунтами. Однако Windows 11 – единственная операционная система, для базовых действий в которой, необходим вход в аккаунт.

Известно, что изменения не коснутся пользователей, настроивших свою локальную запись, и тех, кто работает с установленными на рабочем столе устройства именем пользователя и паролем для входа в ПК. На данный момент нет точной информации, когда клиенты компании увидят описанные изменения.