Эвакуируемые жители Донбасса прибыли в Ростовскую область

Первые автобусы с эвакуируемыми жителями ДНР прибыли в Ростовскую область, сообщают информационные агентства.

Автобусы въехали в Россию через пункт пропуска Матвеев Курган, передает ТАСС.

Сотрудник администрации приграничного Неклиновского района Ростовской области сообщил, что три детских лагеря («Звезда», «Спутник», «Котлостроитель») примут до 1,5 тыс. эвакуированных из Донбасса, передает РИА «Новости».

В лагере «Звезда» сообщили, что первые беженцы из Донбасса уже прибыли к ним – «чуть больше 50 человек». Всего в лагере ожидается 400 человек, «к их размещению все готово».

Представитель экстренных служб сообщил, что эвакуируемых из Донбасса планируют принять в пунктах временного размещения в восьми районах и одном городском округе Ростовской области, общая численность готовящихся для приема людей ПВР – более 700 тыс. человек.

Режим повышенной готовности вводится с пятницы на территории области для работы по приему беженцев из Донбасса, сообщил представитель правительства региона.

В пятницу глава Луганской народной республики Леонид Пасечник и глава Донецкой народной республики Денис Пушилин призвали жителей в кратчайшие сроки выехать на территорию России. Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в любой момент отдать команду о начале полномасштабного наступления на Донбасс.