Украинские силовики продолжили обстрел ЛНР

Населенные пункты Золотое-5 и Донецкий подверглись обстрелам со стороны украинских силовиков, сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе.

В представительстве в СЦКК сообщили, что подконтрольные Киеву силы «продолжают грубо нарушать режим прекращения огня», обстреливая территорию ЛНР из минометов калибром 82 мм.

В Народной милиции ЛНР сообщали, что украинские силовики с начала суток ведут интенсивный обстрел территории республики, передает РИА «Новости».

Официальный представитель Народной милиции Иван Филипоненко также сообщал, что три жилых дома получили повреждения в результате обстрела населенного пункта Раевка из минометов калибра 120 мм, передает ТАСС.

Филипоненко отметил, что обстановка на линии соприкосновения остается остротой, украинская сторона «продолжает вести деятельность по эскалации конфликта». При этом «подразделения Народной милиции ЛНР продолжают неукоснительно выполнять приказ о перемирии».

В пятницу глава Луганской народной республики Леонид Пасечник и глава Донецкой народной республики Денис Пушилин призвали жителей выехать на территорию России. Первые автобусы с эвакуируемыми жителями ДНР уже прибыли в Ростовскую область.