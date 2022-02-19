Взрыв прогремел в Луганске
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
В Луганске прогремел мощный взрыв, сообщают информационные агентства.
Об этом сообщает РИА «Новости».
Смотреть комментарии → Комментариев нет
В Луганске прогремел мощный взрыв, сообщают информационные агентства.
Об этом сообщает РИА «Новости».
Смотреть комментарии → Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
25.05 / Китай резко увеличил выбросы углекислого газа
11.02 / Украина подпишет новый меморандум с МВФ – глава Минфина
27.07 / Украина заявила РФ протест из-за парада в Севастополе
23.01 / Мнения: Прокурор, сын террористов
25.12 / Арестович: Ермак сделал невероятную вещь – он отсек от власти олигархов
11.12 / В РФ резко подешевел смартфон IPhone SE 2020
29.07 / В Украине перекрыт один из крупнейших каналов контрабанды техники и одежды. ГБР рассказало подробности
19.09 / Киевлянам, которые спасали евреев во время Холокоста, выплатят по 7,5 тыс. грн
13.03 / В Боливии задержали бывшую исполняющую обязанности президента
28.01 / Главный раввин Петербурга планирует заявить в прокуратуру на отрицающего Холокост профессора
Политика конфиденциальности - GDPR
По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]
Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090