Взрыв прогремел в Луганске

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19.02.2022, 0:04, Новости дня
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В Луганске прогремел мощный взрыв, сообщают информационные агентства.

Об этом сообщает РИА «Новости».



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