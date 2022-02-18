Мнение: Зелёные уничтожают лес, геотермальная энергия везде и можно ли убрать российскую нефть с рынка

1. Зелёнобесие в Германии процветает во всей красе. Ради строительства ВЭС там уничтожают девственные леса. Не исключено, что когда-нибудь ветряков в Германии станет больше, чем деревьев:

https://m.vk.com/wall-169021331_10100

Германские Зеленые Гессена все же добились разрушения одного из последних нетронутых лесов страны.

Рейнхардсвальд, также известный как «сокровищница европейских лесов» или «сказочный лес братьев Гримм» — обширная нетронутая лесная территория, которой не касалась рука человека на протяжении тысячелетий, не пережила пришествия коалиционного правительства Зеленых и ХДС.

И вопреки борьбе природоохранных организаций, гражданских протестов и наличия в лесном массиве множества охраняемых территорий, коалиция одобрила разрушение леса в пользу промышленной ветропарковой зоны.

В общей сложности, чтобы расчистить путь для масштабного строительства ветряных электростанций, под уничтожение выделили около 20 миллионов квадратных метров[2000га].

Это произошло даже вопреки заявлению Федерального агентства по охране природы, заявившего, что это особо важная территория, которая «должна быть сохранена без техногенного отпечатка. Этот район имеет особое значение для целей сохранения и развития в области охраны природы и управления ландшафтом.»[стр.5]

https://www.bfn.de/sites/default/files/BfN/erneuerbar..

Даже всего в нескольких километрах от Гессена этот лес был бы в безопасности — в Нижней Саксонии и Северном Рейне-Вестфалии, где зеленые не имеют власти, этот лес признан особо важной охраняемой территорией, особенно с точки зрения биоразнообразия.

Но не в Гессене — регионе, которым по иронии судьбы управляют Зеленые и Защитники окружающей среды, для которых тысячелетний нетронутый лес подлежит уничтожению и превращению в промышленную зону.

Вырубка уже началась, за ее ходом и борьбой природоохранных организаций можно проследить здесь.

https://rettet-den-reinhardswald.de/blog/

https://rettet-den-reinhardswald.de/

Сами же ветряные турбины, напоминаю, не являются безопасными — они создают вокруг себя зону радиусом в 3 километра, опасную для здоровья людей и животных[1], а также повышают региональную температуру, препятствует естественной циркуляции воды и приводят к высыханию растительности в зоне своего действия, разрушая местные экосистемы.

[1]https://vk.com/wall-169021331_9086

[2]https://vk.com/@pond_of_slime-vred-vetroenergetiki

Ветропарки — это полноценные промышленные зоны, рядом с которыми лучше вовсе не находиться.

Степень уничтожения природы, при постройке ветропарков в дикой местности, на уже готовом примере можно посмотреть здесь:

https://vk.com/wall-169021331_9569

2. Стартаперы собираются бурить скважины на глубину в 20 километров. Там горячо, так что можно поднимать жар на поверхность, кипятить воду и генерировать тем самым почти бесплатную энергию. Подобные геотермальные электростанции давно работают, например, в Исландии — рядом с вулканами. Стартаперы собираются делать то же самое, но по всему миру, включая места, где никаких вулканов нет:

https://hightech.plus/2022/02/09/startap-sozdal-tehnologiyu-proniknoveniya-v-zemnuyu-koru-na-glubinu-20-km

Лично меня их идея пугает, — даже с учётом того, что это стартап и, следовательно, всё наверняка закончится пшиком. В Туркменской ССР в 1971 геологи решили поджечь выходящий на поверхность газ. Образовался огненный кратер диаметром в 60 метров, который горит и до сих пор:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Дарваза

Как бы геотермальные электростанции, если они распространятся по планете, не начали нагревать воздух слишком сильно. Конечно, любая электростанция греет воздух, — особенно атомная, — но тем не менее. Как бы скептически я ни относился к мифу про глобальное потепление, но человечество, если поднапряжётся, всё же может природу основательно подпортить.

3. В США эксперты предрекают катастрофу, если российская нефть вдруг исчезнет с рынка:

https://lenta.ru/news/2022/02/11/postavki/

Бывший комиссар Техасской железнодорожной комиссии (нефтяной регулятор штата в США) Райан Ситтон в беседе с РИА Новости предрек полное обрушение мировой экономики при полном прекращении поставок российских энергоносителей в западные страны из-за кризиса вокруг Украины.

«Несмотря на то, что сейчас мы наблюдаем бряцанье оружием, шансы на то, что российские энергоносители на 100 процентов исчезнут практически равны нулю», — сказал бывший чиновник, отметив, что если топливо из России целиком убрать с рынка, это полностью подорвет мировую экономику.

Также он указал, что в период с 2008 по 2009 год дефицит на мировом нефтяном рынке составлял лишь около трех процентов, однако даже на этом фоне цена на нефть выросла до 140 долларов США за баррель. Ситтон допустил, что при полном исключении доли РФ с рынка энергоносителей стоимость барреля нефти может взлететь до 200-300 долларов.