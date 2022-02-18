 

За пять лет в России значительно увеличилось количество аварийных домов

18.02.2022, 23:34, Разное
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В среду, 16 февраля, вице-премьер России Марат Хуснуллин, выступая на правительственном часе в Государственной Думе, сообщил, что программа расселения домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года, идет с опережением, хотя она рассчитана до 2024-го. По его словам, программу уже завершили девять регионов.

Однако есть и плохие новости. Хинолин рассказал, что за последние пять лет площадь аварийного жилья значительно увеличилась – на 13 миллионов квадратных метров. Каждый год в России будет появляться примерно два миллиона квадратных метров такого жилья, отметил вице-премьер.

По мнению Хуснуллина, для решения данной проблемы необходимо внести изменения в законодательство. В правительстве уже занимаются этим вопросом, разрабатываются инициативы. Вице-премьер подчеркнул: нужно вывести программу расселения аварийных домов на постоянную самоокупаемость.

Напомним, еще в сентябре прошлого года российский лидер Владимир Путин заявил о необходимости ускорения расселения аварийного жилья. Тогда глава государства сообщил, что в 2022 году будет запущена новая программа, в рамках которой расселят дома, признанные аварийными после 1 января 2017 года.



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