Понятие “ответный огонь” неприменимо к войне на Донбассе – Бутусов

“Ответный огонь вести по сути невозможно. Сама доктрина эта уже не работает, потому что противник ведет обстрелы с границ населенных пунктов. Там плотная зона застройки, бить по конкретной батарее и подавить ее огонь просто невозможно. Они среди людей находятся”, – отметил он.

По словам Бутусова, боевики обстрелами хотят спровоцировать украинских военных на ответный огонь, чтобы заснять это на видео и обвинить Украину.

“Естественно, мы не можем так реагировать… Нам нельзя рефлексировать. У нас, к сожалению, применение военной силы… Она применяется рефлекторно. Есть какая-то ситуация, ударил [беспилотник] Bayraktar, два раза был нанесен удар 26 октября [2021 года], была эффективно подавлена работа всей российской артиллерии в секторе 93-й бригады. Но к сожалению, это было сделано один раз. Потом были окрики гневные – и все, прекратилось применение”, – заявил журналист.

Он добавил, что в обстрелах смысла нет.

“Необходимо применять силу, чтобы наносить врагу потери. Уничтожать тех, кого мы выявили в зоне обороны противника. На его позициях его боевые порядки должны поражаться на всю глубину. Только так мы можем упредить то, что они делают”, – сказал Бутусов.

Он уточнил, что речь идет о военных целях, которые не находятся рядом с мирными объектами.

26 октября Бутусов сообщил, что ВСУ впервые применили ударный турецкий беспилотник Bayraktar для борьбы с артиллерией боевиков на Донбассе.

В Генштабе ВСУ отметили, что использовать Bayraktar приказал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный “с целью принуждения врага к прекращению огня”. “Беспилотный летательный аппарат не пересекал линии столкновения и управляемой бомбой уничтожил одну пушку с расчетом российско-оккупационных войск. После этого обстрелы украинских позиций прекратились”, – объяснили в Генштабе.

В Кремле считают, что поставки Украине Турцией беспилотников Bayraktar могут “привести к дестабилизации” на линии разграничения на Донбассе.

Германия выразила обеспокоенность увеличением интенсивности боевых действий на Донбассе, а также сообщением о применении ВСУ ударного беспилотника Bayraktar. К позиции Германии 28 октября присоединилась Франция.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что перед тем как применить ударный беспилотник Bayraktar на Донбассе, украинские военнослужащие выполнили все процедуры коммуникации с ОБСЕ, чтобы защитить себя.

Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

17 февраля 2022 года на Донбассе резко обострилась ситуация. По информации штаба операции Объединенных сил, были обстреляны 30 населенных пунктов на подконтрольных Украине территориях, причем под удар попали детский сад и несколько школ, где в это время находились дети. Пострадали двое военных и пятеро гражданских.

18 февраля обстрелы на Донбассе продолжились.

На этом фоне боевики “ЛНР” и “ДНР” объявили об эвакуации населения ОРЛО и ОРДО в Россию. Главарь боевиков “ЛНР” Леонид Пасечник, заявление которого опубликовали СМИ боевиков, в частности, утверждает, что Вооруженные силы Украины сформировали “внушительную ударную группировку” и якобы планируют “глубокий прорыв” в ОРЛО.

Журналисты обратили внимание, что в 2008 году за несколько дней до вторжения в Грузию Россия эвакуировала население Южной Осетии так же, как это происходит на Донбассе в 2022 году.

Президент РФ Владимир Путин призвал власти Украины к переговорам с “ЛДНР” и поручил выплачивать жителям ОРДЛО, прибывающим в РФ, деньги.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что никаких приказов в Украине об освобождении силовым путем временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей нет. Данилов также сообщил об угрозе провокаций со стороны РФ.

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