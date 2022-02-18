 

“Шаг вперед”. Сакварелидзе считает, что Раде следует провести заседания в Мариуполе, Краматорске и Славянске

18.02.2022, 23:30, Новости дня
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Он согласился с мнением экс-премьер-министра Украины Арсения Яценюка, что на фоне объявленной боевиками “ЛДНР” эвакуации населения ОРДЛО не стоит эвакуировать людей с подконтрольной украинским властям территории Донбасса.

“Я бы наоборот, сделал шаг вперед и все заседания Кабмина и даже попытался заседания сессионной недели парламента провести в Мариуполе, Краматорске и Славянске – чтобы всему миру продемонстрировать, что Украина настроена на мирный путь решения проблем”, – сказал Сакварелидзе.

Он также назвал “каким-то дежавю” эвакуацию боевиками жителей ОРДЛО. Сакварелидзе, который во время вторжения России в Грузию в 2008 году работал в генпрокуратуре кавказского государства, отметил, что тогда тоже в Россию накануне вторжения были эвакуированы жители югоосетинского города Цхинвали и двух сел рядом с ним.

17 февраля 2022 года на Донбассе резко обострилась ситуация. По информации штаба операции Объединенных сил, были обстреляны более 30 населенных пунктов на подконтрольных Украине территориях, причем под удар попали детский сад и несколько школ, где в это время находились дети. Пострадали двое военных и пятеро гражданских.

18 февраля обстрелы на Донбассе продолжились. Главари группировок “ЛДНР” объявили о начале “эвакуации” населения в Россию из-за “эскалации ситуации” и якобы планах украинских военных освободить ОРДЛО.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что никаких приказов в Украине об освобождении силовым путем временно оккупированных территорий Донбасса нет. Данилов также сообщил об угрозе провокаций со стороны РФ.

Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.

Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

С конца 2021 года западные СМИ и лидеры государств заявляют о концентрации российских войск у границ Украины и возможной подготовке России к новому вторжению.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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