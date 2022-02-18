Мнение: Могучим сталинским ударом

(из комментов)”…для защиты от российского нападения собирать большую и, как утверждают, наиболее боеспособную часть ВСУ в одном месте – даже не абсурд, а просто какая-то диверсия против украинской государственности. Вот же уже месяц кряду западные СМИ публикуют карты нападения России на Украину – через Чернобыльскую зону на Киев (столицу государства!), через Перекоп – на черноморские порты, через которые сейчас идет огромная часть грузооборота со всем внешним миром (с Россией и Белоруссией-то связи почти разорваны), через Белгород – на Харьков, второй город страны. А украинская армия собрана в кулак на Донбассе. Сейчас собрана. В чем смысл? А это как посмотреть. Для обороны от российского нападения – никакого смысла. А вот для военной ликвидации ЛДНР в самое ближайшее время – в самый раз. Такие дела”.

Вообще, в психологии есть такой термин – “эффект незавершенного действия”. Суть в том, что если вы когда-то начали делать какое-то дело, но завершить его вам по какой-то причине не дали – вы будете помнить о нем очень долго, намного дольше, чем о даже гораздо более масштабных делах, но таких, которые вы успешно закончили. В этом смысле – непонятно, почему наши украинские друзья так упираются, не желая признаваться в очевидном: да, они давно готовились и уже год как готовы ЗАВЕРШИТЬ, наконец, то дело, которые они начали еще в 2014 году, начиная так называемое АТО. Незавершенное дело торчит в мозгу занозой, о нем и рад бы забыть – да не получается.

И чисто по логике: о поражении 2015 года и всяких “котлах” на Украине уже забыли, армию не просто восстановили, а перевооружили, в том числе – новейшим вооружением. Защищает сейчас ЛДНР от силы 30 тысяч “наемников” (как их называют на Украине), по факту, скорее всего – еще меньше (6 лет кормить вшей в окопах – больше, чем длилась вся ВОВ – охотников мало, да и с боевым духом неминуем упадок). А у Украины – уже то ли 200, то ли 250 тысяч могучих воинов под присягой, готовых за Ридну Неньку на что угодно. Спрашивается – КАК можно в такой ситуации не планировать КЛЕЩАМИ вырвать “больной зуб” с территории Украины, выдавить этот налитый кровью и гноем прыщ с тела Ридны Неньки, который к тому ж не имеет никакого признанного статуса? Как не планировать, если со всех сторон к тому ж подзуживают и подмигивают самые могучие игроки планеты, и США, и Англия, говорят “давай!”, а в случае чего гарантируют крышу?

Думаю, это был бы полный нонсенс, если бы украинцы не планировали разгром “сепаров” и “восстановление территориальной целостности” в самое ближайшее время. Как этого не сделать, когда все козыри на руках, да и дело к тому ж безусловно правое?

Не так ли, товарищи украинцы?