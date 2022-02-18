Мнение: Траблшутинг-2

Друзья, 22.02. 2022 собираюсь продавать места на новый тест и на повторный курс Траблшутинг.

За день еще раз объявлю.

В прошлый раз около половины желающих не смогли на этот курс попасть, теперь будет возможность.

Те, кто на этом курсе уже были, могут купить места только на новый тест, отдельно от курса.

Те, кто были на курсе, но хотели бы повторить и попробовать пройти все квесты еще раз, смогут купить место на курс и новый тест к нему будет прилагаться.

Напоминаю, что курс Траблшутинг состоял из 13 серий нового сезона фотосериала “Разморозка”, который вне курса увидеть нельзя, и к каждой серии был квест, где участники могли выбирать за героя верные ходы. К каждому квесту прилагалось объяснение, почему верные ходы именно такие.

В этот раз к 13 частям курса добавится новая часть – квест, который был финальным испытанием на прошлом курсе, война Казановы и Белоснежки.

Вы снова сможете пройти этот квест, если уже проходили, увидеть верные ответы и прочитать, почему именно такие ответы являются верными.

В 14-ый день все участники курса увидят новый тест-квест, новое финальное испытание и новую серию Разморозки. Лучшие получат сертификат, как всегда.

Вот такие пока новости.

Недавно я задавала вопрос, есть ли прогресс после курса Траблшутинг. Многие пишут об этом в закрытых постах или мне в личку, а публично стесняются. Уровень курса действительно был сложный, настоящие рыбацкие диалоги, но важен любой прогресс, даже самый мелкий.

Вчера в Телеграме я убедилась, что формулировать выбор ходов даже в самых простых ситуациях многим очень сложно. Куда проще выбирать ход из предложенных. Поэтому проходить квесты и выбирать правильные ходы – единственный способ обучения для многих пока. Так происходит развитие интуитивного чувства границ, даже “рыбацкого чутья”.

Поделитесь воспоминаниями о Траблшутинге те, кто были на курсе. Если описывали мне лично в письмах, можете повторить.

А я пока вам поищу письмо на тему рыбалки, среди уймы неразобранных писем в рубрику.