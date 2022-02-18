 

Британия решила перевести посольство из Киева во Львов

18.02.2022, 23:20, Новости дня
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Посольство Великобритании временно переводится из Киева во Львов, сообщил британский МИД.

МИД сообщил, что «посольство временно переезжает» из столицы Украины, его сотрудники «работают из британского посольства во Львове», передает ТАСС.

Напомним, посольство США на Украине также переехало из Киева во Львов. Мера названа временной, но в столице Украины американцы уничтожили телефоны, компьютеры и сетевое оборудование, что говорит о невозможности быстрого возвращения.



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