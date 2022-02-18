США сочли Россию ответственной за кибератаки на Украину

Белый дом считает, что за атаками хакеров на украинские банки и сети минобороны Украины могла стоять Россия, сообщила заместитель помощника президента США по нацбезопасности Энн Нюбергер.

Как считают в Вашингтоне, «кибероператоры из России, вероятно, совершили атаки на украинское правительство». По мнению США, Москва также «несет ответственность за масштабные атаки на украинские банки». По словам Нюбергер, у Вашингтона якобы есть «техническая информация, которая связывает инфраструктуру ГРУ с большим объемом данных, передававшихся на IP-адреса и домены на Украине», передает ТАСС.

В Белом доме также сказали, что США оказали поддержку Украине в ликвидации последствий кибератаки. По мнению американской стороны, воздействие кибератаки было ограниченным. При этом США не располагают информацией о каких-либо непосредственных угрозах в сфере кибербезопасности для самих американцев в связи с ситуацией вокруг Украины. Однако власти США с ноября «готовились к непредвиденным ситуациям, обусловленным геополитикой».

По версии Нюбергер, в течение последнего десятилетия РФ якобы «использовала киберсредства в качестве значительной составляющей своей военной деятельности за пределами своих границ, в том числе для подрыва, принуждения, дестабилизации на Украине».

В начале февраля министерство цифровой трансформации Украины заявило, что все указывает на якобы «причастность России» к недавним кибератакам на сайты госорганов страны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва никакого отношения к хакерским атакам на украинские правительственные сайты не имеет.

США предложили «помощь» Киеву в поиске виновных в кибератаках на Украину. При этом заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд усмотрела в кибератаках на Украину «старые добрые российские методы». Между тем замсекретаря СНБО Сергей Демедюк выступил с утверждением, что за кибератакой на сайты украинских министерств стоят хакеры из группировки UNC1151, которая якобы связана с разведслужбами Белоруссии.