 

Путин подписал ежегодный указ о призыве россиян из запаса на военные сборы

18.02.2022, 23:20, Новости дня
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Глава российского государства Владимир Путин подписал указ о призыве граждан, пребывающих в запасе, на военные сборы. Отметим, что подобный указ президент подписывает каждый год.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации и вступает в силу со дня опубликования. Кабмину и местной исполнительной власти в регионах поручено обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом, передает ТАСС.

Напомним, военные сборы находящихся в запасе Вооруженных сил – плановое мероприятие по совершенствованию боевой выучки резервистов. Сборы проводятся каждый год, для чего глава государства ежегодно подписывает соответствующий указ. В Минобороны после этого готовят директиву для военкоматов, а затем начинается рассылка повесток.

Продолжительность сборов не должна превышать два месяца, а их общая продолжительность за время пребывания гражданина в запасе – одного года. Гражданин может призываться на военные сборы не чаще одного раза в три года.



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