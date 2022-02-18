Бату. Альфа-самец российской политики

Как Новосибирск провалил попытку провести «честные выборы».



Орангутан Бату. Фото: Арден Аркман / «Новая газета»

За этими выборами следила вся страна. Едва выйдя из новогодних праздников, мэрия Новосибирска запустила электронное голосование за новогодний талисман города 2022–2023. В качестве кандидатов были выдвинуты пятеро подопечных Новосибирского зоопарка: манул, белый медведь, тигр, барс и орангутан. Сначала новосибирцы мило развлекались, запустив общественную кампанию против стереотипов и в поддержку орангутана. Но все забыли про шутки, когда в голосование вмешались сторонники Алексея Навального и администрация президента.

Корреспонденты «Новой» отправились в Новосибирск, чтобы выяснить, почему в борьбе между орангутаном Бату и медведицей Шилкой многие увидели схватку Навального с Кремлем, и при чем тут коммунисты, плохие дороги и чучело содомита.

1.

В начале этого года Новосибирск получил статус «Новогодней столицы России». Конкурс на право называться новогодней столицей в 2012 году запустил минкульт, «чтобы развивать событийный туризм». Вообще-то символ этого конкурса — снежинка, но в Новосибирске решили выбрать еще и новогодний талисман. На выборы Новосибирский зоопарк пояснил пятерых кандидатов — самку манула Айшу, амурского тигра Макса, снежного барса Саяна, белую медведицу Шилку и орангутана Бату. В этом году зоопарку исполняется 75 лет, и выборы талисмана должны были привлечь внимание к юбилею. 13 января мэрия города запустила «открытое голосование по выбору новогоднего талисмана для Новосибирска» на муниципальном портале. Завершиться оно должно было 7 февраля.

Скорее всего, голосование это прошло бы почти незамеченным (к 18 января в нем приняли участие всего 3 тысячи человек), если бы не местная журналистка и фотограф Алиса Аив.

Алисе 36, она родилась и всю жизнь живет в Новосибирске. Девушка занимается фотографией — снимает для местных шоурумов, зарубежных лайфстайл-журналов, делает портреты и документирует городскую повседневность. А еще пишет для местного издания о современной культуре «Мастера Сибири» о вечеринках, фестивалях, ресторанах и локальных эко-проектах. У Алисы активная гражданская позиция. «Я регулярно хожу наблюдателем на выборы и в соцсетях призываю ходить голосовать, — говорит она. — На митинги периодически хожу. Город [Новосибирск] бедный, как церковная мышь (по данным Росстата, средняя зарплата в Новосибирске за 2021 год составила 44 429 рублей, но когда говоришь это местным, они смеются — по ощущениям людей, с которыми я говорил, средняя зарплата в городе — 25–30 тысяч рублей, 40 тысяч — это максимум. — А. Р.). Все налоги уходят в Москву или в областной бюджет. И уже оттуда что-то выделяется на город». Мы встречаемся с Аив, невысокой блондинкой с глубоко посаженными печальными глазами, в одном из андеграундных арт-пространств Новосибирска, расположенном в бывшем техническом помещении без окон в центре города.

Фотограф Алиса Аив. Фото: Арден Аркман / «Новая газета»

Я прошу рассказать ее о голосовании за новогодний талисман Новосибирска.

— 18 января я узнала про голосование — случайно увидела у подруги в сторис, — начинает Алиса историю о том, как зародилась общественная кампания в поддержку Бату. — Я проголосовала за орангутана, потому что у него было меньше всего голосов (18 января Бату набирал всего 3,29% голосов, лидером опроса была белая медведица Шилка с 30,54% голосов, следом шла самка манула Айша с 27,23% голосов. — А. Р.), и он был самым небанальным кандидатом. Для меня это было про какую-то самоиронию и про отказ от стереотипов — всех этих котят и медвежат всегда выбирают символами. Я так посчитала, что орангутану нужно было набрать для победы всего 1000 голосов, потому что активность в голосовании была низкая.

Новосибирск. Фото: Арден Аркман / «Новая газета»

Алиса выложила в инстаграм десятки сторис с рассказами о преимуществах Бату по сравнению с другими кандидатами: мол «Новосибирску нужен умный талисман», а «орангутаны — умные ребята»,

которые «используют копья для рыбалки и лодки для передвижения по воде», а еще Бату — модник, потому что он обожает одежду и примеряет ее, да и вообще орангутаны — «наши исторические предки».

— Все довольно быстро начали поддерживать эту кампанию, делать репосты, голосовать, звать своих друзей голосовать, — продолжает Алиса. — Когда я видела, что волна репостов спадает, я целенаправленно сидела и просила репостить.

В итоге в поддержку Бату развернулась общественная кампания, к которой, помимо новосибирцев, присоединились жители других сибирских городов (проголосовать за новогодний талисман Новосибирска на муниципальном портале могли жители любого города), например, томичи, которые запустили в инстаграме хештег#ямыбату. По словам Алисы, в основном в общественной кампании тогда участвовали «активные молодые люди творческих профессий — фотографы, художники». Популярным в соцсетях стал мультик новосибирской художницы Евы Морозовой «Годзилла поддерживает Кинг Конга» — про неуверенного и грустного Кинг Конга (в нем увидели отстающего от других кандидатов Бату), который стесняется носить джеггинсы из-за лишнего веса, и Годзиллу, которая учит его любить себя и устанавливать личные границы.

В новосибирском метро. Фото: Арден Аркман / «Новая газета»

Бату набирал голоса. В сетях, помимо призывов проголосовать за орангутана «ради отказа от стереотипов», появились мемы вроде «если не Путин, то Бату» и «если хотите, чтобы ваш голос учли хоть в каких-то выборах, вот вам реальный шанс». Кто-то накопал компромат на Шилку. Оказалось, что Шилка, которую в материалах о голосовании местные СМИ называли «белым медвежонком», уже давно не медвежонок и, более того, уже давно не подопечная Новосибирского зоопарка — еще в 2015-м ее передали в зоопарк в японской Осаке, в котором она в 2020 году родила двойню. Это раззадорило народ — многие увидели в участии Шилки подлог и несправедливость.

При этом Алиса Аив считает, что у кампании в поддержку Бату «изначально не было никакой политической окраски», не отрицая, однако, что для кого-то «возможно, это сразу было протестным голосованием». Девушка уверена, что по-настоящему общественная кампания в поддержку орангутана политизировалась 21 января, когда Бату вырвался в лидеры опроса и ему «стали сильно противодействовать».

Белый медведь в новосибирском зоопарке. Фото: Арден Аркман / «Новая газета»

Сначала, 25 января, на популярном городском портале Новосибирска вышел материал о старте параллельного голосования за новогодний талисман с теми же кандидатами. Из этого материала многие новосибирцы впервые узнали, что голосование с 13 января идет еще и на Госуслугах (на момент выхода материала через Госуслуги проголосовали «чуть меньше 100 человек»), и что мэрия Новосибирска при подведении итогов будет учитывать показатели со всех площадок. Проголосовать через Госуслуги можно было только тем, кто прописан в Новосибирске.

Батуисты обвинили мэрию в том, что она испугалась и поменяла правила по ходу игры.

Затем, 28 января, в ходе пресс-конференции мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что ему нравится манул, потому что манулы живут в Сибири и вообще манул «выглядит прилично, очень интересно, привлекательно». При этом, по словам Алисы, «в местных популярных пабликах стали появляться посты, скорее всего, купленные, в которых призывали голосовать за манула». В инстаграм-аккаунте nsk.54, посвященном Новосибирску (184 тысячи подписчиков), мне удалось найти пост от 3 февраля с призывом голосовать за манула: «Лично ничего против орангутана не имею, но мы живем в Сибири и это немного не тот символ, который бы олицетворял наш регион. Очень хочется, чтобы победил красавчик манул!».

Орангутан Бату с «подругой» Мишель. Фото: Арден Аркман / «Новая газета»

— В начале февраля меня попытались заблокировать в инстаграме, — продолжает рассказывать Алиса. — На мой инстаграм-аккаунт массово посыпались жалобы. Мне начали приходить сообщения, что в придомовых чатах агитируют голосовать за медвежонка. 27 января начались вбросы за Шилку — она неожиданно стала набирать голоса, притом что за нее публично никто не топил.

В распоряжении редакции есть скриншоты со страницы голосования на муниципальном портале от 26-го, 28-го и 31 января. На них видно, что 26 января Бату набирал 36% голосов и опережал свою ближайшую преследовательницу, самку манула Айшу, почти на 15% голосов. У Шилки тогда было чуть меньше 19% голосов. Но всего за два дня Шилка набрала 7% голосов, обогнала манула и вышла на второе место с почти 26% голосов. 31 января Бату уже проигрывал Шилке полпроцента — при этом, как отмечали батуисты, на 29-е и 30 января пришлись выходные дни, за которые в опросе неожиданно «прибавилось почти 2000 участников».

Новосибирский зоопарк. Фото: Арден Аркман / «Новая газета»

Тут-то голосование за новогодний талисман и приобрело «политическую окраску». «Кампания против стереотипов превратилась в кампанию «Дайте людям выбрать обезьяну», — говорит Алиса. Пользователи соцсетей выкладывали скриншоты со страницы голосования на муниципальном портале и писали, что «у народа даже эти выборы отбирают».

Появилась теория, что неслучайно именно Шилка набирает «100 голосов в минуту»: мол, Шилка — белая медведица, а белый медведь — символ «Единой России».

Еще больше масла в огонь подлило сообщение местного издания «Тайга.Инфо» о том, что «судьбой талисмана всерьез озаботились в администрации президента РФ», — по данным источника издания, Шилка вырвалась вперед после того, как «в мэрию Новосибирска из аппарата сибирского полпреда главы государства поступила настоятельная просьба не допустить, чтобы орангутан стал символом новогодней столицы». Бату окрестили «кандидатом от оппозиции», а хештег#бату вышел в тренды российского твиттера — соцсеть заполонили шутки вроде «орангутан Бату признан «иностранным агентом», «на площади в Грозном сожгли изображения орангутана Бату», «орангутан Бату в среду выступит в Европарламенте». В итоге о голосовании за новогодний талисман Новосибирска рассказали, кажется, все федеральные СМИ, а к кампании в поддержку Бату присоединились блогеры-миллионники. И 4 февраля Бату вновь вышел в лидеры голосования, обогнав Шилку. Причем не только на муниципальном портале, но и на Госуслугах — Алиса записывала целые видеогайды о том, как проголосовать за Бату через Госуслуги.

Фото: Арден Аркман / «Новая газета»

Правда, недолго праздновали сторонники Бату. 6 февраля совершенно неожиданно вырвался вперед снежный барс Саян — если вечером 5 февраля он набирал меньше 5% голосов (при 56 тысячах проголосовавших), то ровно через сутки — уже 38%, на 1% больше, чем Бату. При этом число проголосовавших удвоилось. Батуисты тут же окрестили Саяна «компромиссным кандидатом», решив, что власти решили накручивать голоса в его пользу, чтобы победа не досталась «ни нашим, ни вашим». Протест батуистов вспыхнул с новой силой, и орангутан быстро догнал и перегнал Саяна. Поздним вечером 6 февраля, за сутки до окончания опроса, зоопарк выступил с заявлением о том, что «животные стали участниками фарса, который организовали люди». Во всех бедах представители зоопарка обвинили «ряд блогеров, депутатов, журналистов», которые «призвали свои аудитории придать опросу за талисман политическую окраску» и понаделали «оскорбительных мемов». Поэтому зоопарк «просит остановить опрос и не учитывать его результаты».

И мэрия тут же остановила голосование.

Алиса Аив объясняет противодействие властей сторонникам орангутана «общим невежеством».

— Мне многие местные в комментариях в инстаграме писали, что над нами [новосибирцами] будут смеяться [если победит Бату] — типа мы не знаем, что орангутаны не живут в Сибири, — говорит Алиса. — Вот мне кажется, что там [в мэрии] так же мыслят. У нас тут проходит все по какой-то очень глубокой колее, у нас на праздники чучело содомита вешают (в 2015 году в Колыванском районе Новосибирской области на военно-историческом фестивале «Сибирский огонь — 2015», посвященном 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, организаторы повесили на столбе чучело с табличкой «содомит». Чучело символизировало казненного гея. Кураторы фестиваля назвали это реконструкцией, заявив, что «в Средневековой Европе, да и на Руси было очень недоброжелательное отношение к содомитам» и «вопросы с ними решались довольно быстро». — А. Р.).

«Мне просто хотелось, чтобы с таким талисманом что-то было бы чуть-чуть иначе, чем всегда, веселее и без дремучести».

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Новосибирск. Фото: Арден Аркман / «Новая газета»

2.

Активными участниками общественной кампании в поддержку Бату стали представители оппозиционной коалиции «Новосибирск 2020». Это объединение было создано перед выборами горсовета Новосибирска 2020 года, как сказано на сайте коалиции, «для борьбы с «Единой Россией» и КПРФ, слившимися в единую партию власти», — и четверо ее представителей в итоге прошли в горсовет, выиграв выборы в своих округах. Среди них была Хельга Пирогова.

Хельге 33, она родилась в Новосибирске, окончила местный педагогический университет. И перед тем как избраться в горсовет, успела поработать в районной администрации (курировала работу с молодежью) и в маркетинге, а еще — «поучаствовать во всех крупных митингах» и пару даже организовать. Мы встречаемся с Хельгой, высокой блондинкой с кудрявыми волосами, в книжном магазине с символичным названием «Перемен» (зайдя в магазин, Хельга снимает пуховик и большие накладные наушники, а после интервью долго разглядывает открытки). Хельга считает, что нельзя отрицать, что «власти подключили административный ресурс» против орангутана из-за того, что за «него публично выступил Бойко». Сергей Бойко — один из основателей коалиции «Новосибирск 2020», депутат горсовета и бывший глава местного штаба Навального (Минюст считает организацию экстремистской; ее деятельность на территории РФ запрещена. — Ред.), уехавший из страны прошлой осенью. 26 января во время своего прямого эфира на YouTube Бойко заявил, что «на фоне всего в Новосибирске» Бату — «это абсолютно лучший вариант».

А после того, как Шилка получила неестественный прирост голосов, выдвинул лозунг — «Сегодня ваш голос против медведя — это голос против «Единой России».

Хельга Пирогова. Фото: Арден Аркман / «Новая газета»

— Бойко первым в рамках коалиции заговорил про поддержку Бату, — говорит Хельга. — Мы с Антоном Картавиным (еще один член коалиции «Новосибирск 2020», депутат горсовета Новосибирска. — А. Р.) поддержали это начинание. До этого мы все по зову сердца были за манула, но потом стали топить за орангутана. Потому что это весело, и это возможность провести интересную избирательную кампанию, когда в РФ с избирательными кампаниями в целом беда. Это была такая игра для нас. Но власти подключили административный ресурс — и все это перешло в жесткую политическую плоскость. Может, их стриггерило то, что подключился Бойко, может, им просто сильно нравился медведь, может, им показалось страшным, что выиграет совсем не конвенциональный кандидат, и они просто не успели обдумать свои шаги и сделали то, что сделали.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

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