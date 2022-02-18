Евгений Пригожин о выпаде Макрона против «ЧВК Вагнера»: любое добро в мире связывают с русскими

Москва, 18 февраля. Макрон — человек, который не отвечает за свои слова. Вместо того, чтобы признать свои ошибки, он пытается подорвать репутацию российских инструкторов и очернить работу, которую они делают в Африке.

Об этом заявил российский бизнесмен Евгений Пригожин в комментарии Sputnik France: «Я еще раз подчеркиваю, что нет такого явления ЧВК «Вагнер». Это легенда о Робин Гуде. Любое добро в мире связывают с русскими, а любых русских с ЧВК «Вагнер».

На днях Франция признала поражение своей контртеррористической операции в Мали и начало вывода войск. Отношения между Парижем и малийскими властями сейчас находятся на очень низком уровне. Президент Эммануэль Макрон, объявляя о выводе войск, обвинил в неудаче работающих в Африке российских военных инструкторов, которых он причислил к «ЧВК Вагнера» и позволил себе ряд необоснованных обвинений в их адрес.

«Хвала, гордость и слава российским инструкторам. Низкий поклон господину Иванову от меня, как от честного человека, и всего центральноафриканского народа. И народ этот каждый месяц ему об этом говорит и благодарит российских инструкторов. 300 инструкторов, 300 спартанцев, которые в декабре 2020 года, не щадя своих жизней, защитили народ ЦАР от террористов, в подготовке которых, как указывают различные документы, участвовали сотрудники французского военного ведомства» – подчеркнул Пригожин.

Обвинения вызвали жесткую реакцию со стороны Союза ветеранов за международную безопасность (СОМБ), где работают российские инструкторы. Глава СОМБ Александр Иванов намерен подать в суд на Макрона, который оклеветал российских инструкторов, заявив, что они занимаются наемничеством.

Пригожин заявил Sputnik France, что «полностью солидарен с господином Ивановым».

«Я полностью солидарен с господином Ивановым, который подает в суд на Макрона, человека, не отвечающего за свои слова, заявившего о преступлениях в отношениях гражданского населения ЦАР, совершенного российскими инструкторами. Никто ни одного преступления не совершал, нет ни одного свидетельства кроме фейков и провокаций», — заявил бизнесмен.

Пригожин напомнил, что Африка постоянно страдает от преступных действий стран Запада. Террористическая угроза, с которой РФ вынуждена бороться в разных точках мира, во многом появилась благодаря спонсорам из Франции и США.

«Врагами народа ЦАР, Мали, Ливии и других стран являются не французы, не французский народ, а зарвавшиеся политики, такие как господин Макрон, которые разбрасываются обвинениями вместо того, чтобы признавать собственные ошибки», — подчеркнул бизнесмен.

Целый ряд ошибок, совершенных официальным Парижем, нанес серьезный ущерб экономике и политике народов Африканского континента. Ту же Мали они грабили более 150 лет. И собирались грабить и дальше, но новые власти нашли возможность установить контакт с Россией.

«Большинство африканцев говорят о французах только одно: «Отношения с Францией испортили рвачи, которые пришли к власти после Жака Ширака», — подытожил Пригожин.