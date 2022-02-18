Люди массово скупают квартиры в Москве

Несмотря на то, что в последние годы в столице растут цены на жилье, люди активно покупают недвижимость. Безусловно на формирование трендов на рынке недвижимости в Москве повлияли эпидемия коронавируса, рост цен на стройматериалы и земельные участки, нехватка рабочей силы.

В Москве в прошлом году было совершено 270 тысяч сделок по недвижимости. Это на 16 процентов больше, чем год назад. Такие цифры стали показателем рекорда по покупка квартир за пять лет. Данные приводит московский комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений.

Из общего числа сделок в прошлом году 98,8 тысячи договоров долевого участия пришлось на покупку квартир в новостройках. Это на 19,4% выше, чем в 2020 году и на 21,1% выше отметки 2019 года.

Вторичку покупали в прошлом году 170,9 тысячи раз. Это тоже чаще на 14,8%, чем в 2020 году и на 17,4% чаще, чем в 2019 году.

Основной причиной такого высокого роста на покупку квартир в Москве стали привлекательные условия по ипотеке. На долю сделок по ипотеке пришлось 47 процентов всех продаж. По сравнению с 2020 годом эта отметка возросла на 2 процента.

Помимо прочего в Москве стали вводить в эксплуатацию гораздо больше объектов недвижимости. Годовой ввод недвижимости увеличился на 57 процентов, до 7,8 миллиона квадратных метров.