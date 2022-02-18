 

Мистика или обычная рассеянность? Почему в доме часто теряются и ломаются вещи

18.02.2022, 22:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Если в доме довольно часто бьется посуда, теряются ключи или перегорают лампочки, то, возможно, в жилище накопилась негативная энергия или проживает человек-энергетический вампир. В таком случае необходима так называемая чистка помещения. Она особенно полезна на убывающую Луну. Нужно провести генеральную уборку и выбросить лишние вещи.

Верующие люди уверены, что причиной частых поломок в доме является излишняя обеспокоенность жильцов материальными благами. То есть тех, кто не заботится о своей совести и забыл о духовности, всегда будет окружать хаос. Таким людям следует прийти в церковь и исповедоваться, пишет Пятый канал

Для некоторых людей домовой – вовсе не вымысел, а реально существующий домашний дух, который демонстрирует свой характер, если живущие в доме нарушают его покой криками и ссорами. Задобрить домового можно регулярными уборками и бережным отношением к имуществу.

Таким образом, если в доме часто теряются и ломаются вещи, стоит задуматься о скорых переменах. Чтобы наслаждаться домашним уютом, нужно сохранять позитивный настрой и уметь избавляться от лишних, ненужных вещей.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.09 / Путин: сомнения в ДЭГ в Москве возникли потому, что кому-то не понравился результат

09.12 / Политолог: Лукашенко пытается примерить на себя роль советского генсека

18.09 / Юрий Лоза аргументировано «доказал» теорию о плоской Земле

03.03 / Назначение сына Лукашенко на новую должность оценили: Похоже на опалу

18.10 / Мнение: Что страшнее смертельной вакцины

06.10 / Капитан Жиров

04.04 / Володин о новых санкциях Киева: Пренебрежение здравым смыслом

18.02 / Каблуки и мини: муж Вивьен Вествуд снялся в рекламной кампании ее бренда

23.07 / Названы пять продуктов для смягчения проявлений артрита

27.07 / В Госдуме хотят возвращать россиянам деньги за газ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика