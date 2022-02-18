Мистика или обычная рассеянность? Почему в доме часто теряются и ломаются вещи

Если в доме довольно часто бьется посуда, теряются ключи или перегорают лампочки, то, возможно, в жилище накопилась негативная энергия или проживает человек-энергетический вампир. В таком случае необходима так называемая чистка помещения. Она особенно полезна на убывающую Луну. Нужно провести генеральную уборку и выбросить лишние вещи.

Верующие люди уверены, что причиной частых поломок в доме является излишняя обеспокоенность жильцов материальными благами. То есть тех, кто не заботится о своей совести и забыл о духовности, всегда будет окружать хаос. Таким людям следует прийти в церковь и исповедоваться, пишет Пятый канал

Для некоторых людей домовой – вовсе не вымысел, а реально существующий домашний дух, который демонстрирует свой характер, если живущие в доме нарушают его покой криками и ссорами. Задобрить домового можно регулярными уборками и бережным отношением к имуществу.

Таким образом, если в доме часто теряются и ломаются вещи, стоит задуматься о скорых переменах. Чтобы наслаждаться домашним уютом, нужно сохранять позитивный настрой и уметь избавляться от лишних, ненужных вещей.