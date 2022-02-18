Мнение: Вакцины и Луна: святая вера, ты не в силах мне помочь

В вакцино-пропаганде «именем Науки» меня давно забавляет это стремление учеников тов. Шваба непременно одним ударом убивать как можно больше зайцев. Например, они очень «ловко» придумали объединять неверие в чудодейственную силу пфайзеровско-гинзбурговских «вакцин» с неверием в Науку Вообще – раз, в то, что американцы летали на Луну – два, а также в то, что Земля имеет форму шара – три. Такое классическое «Тот, кто носит Адидас, тот и Родину продаст». Этак ненавязчиво проталкивается идея «пакета»: если, мол, хочешь считаться настоящим Прогрессивным Человеком Доброй Воли – изволь расписаться под целым пакетом требуемых верований: Земля круглая, Вакцины спасают, Американцы были на Луне! Что-то одно выпадает – всё, из прогрессивного человечества тебя выписывают и записывают в «плоскоземельщики»!

Вот как они додумались внести в «вакцинный пакет» еще крайне сомнительное верование с «американцами на Луне»?! Почему не что-то куда более очевидно нелепое – например, веру в карты Таро? Или в астрологию? Неужели действительно Госдеп постарался?

С американцами на Луне дело темное по одной очевидной причине – США уж слишком натурально беспомощны в том, чтобы повторить это свое достижение (если оно в самом деле было). Ну как ни крути – разве можно разучиться ездить на велосипеде? А с Америкой, стало быть, получилось именно так. В 2004 (!!) году тогдашний президент и Конгресс провозгласили «возвращение (sic!) на Луну», Конгресс выделил деньги, НАСА разработала Программу… и всё, воз и ныне там. 18 лет прошло! Не то что «не хватило чуть-чуть», а до сих пор, по сути – конь не валялся. Нет НИЧЕГО – не то что нет (за 18 лет!) корабля, который мог бы до этой самой Луны долететь; нет даже скафандров! Да-да, пару лет назад был скандал на эту тему – НАСА призналась, что у них нет рабочей модели скафандра для Луны! Спросите – как так, ведь все знают кадры, как Армстронг с Остином по этой самой Луне шастают в скафандрах? А вот так. НЕТУ.

А ведь уже на ДВЕ Программы, в которых провозглашалось «возвращение на Луну», американцы УЖЕ потратили более 200 млрд. долл.! Т.е. – годовой бюджет России. И нифига. Они не то что не хотят – очень хотят; но они НЕ МОГУТ. Не получается у самой могучей державы мира. Нету «ноу хау» – не знают как. И нас пытаются уверить, что 50 лет назад, в каменном веке – ЗНАЛИ. И слетали аж 6 раз!

Естественно, тут возникают, как говорят сами же американцы, «неустранимые сомнения». А летали ли они туда вообще? Или тут тоже – как с «вакцинами», которые на поверку никакие не вакцины?

Прислал мне очередной аноним хороший коммент как раз на эту тему – того, что американцы якобы могли тогда, и почему-то нихрена не могут сейчас. «УТРАЧЕНЫ ЗНАНИЯ». Ну-ну. Вот список:

«Исчезло американское сверхточное приводнение в заранее расчётное место посадки в круг диаметром в 3 километра. Никто, даже сейчас, не в состоянии повторить такую точность приземления.

Исчезла чисто металлическая обшивка, без теплоизоляции, спускаемой капсулы.

Только американцы, для схода с орбиты обитаемого КА использовали пороховые тормозные двигатели. Больше никому такой трюк повторить не удалось.

куда-то затерялся секрет вхождения в атмосферу со второй космической с небольшими перегрузками без отскока.

Бодрячки, после двухнедельных летаний в космосе тоже исчезли как класс.

Куда-то исчезла уникальная защита от радиации.

Нет жидкого кислорода в СЖО.

Нет чисто кислородной атмосферы.

Сгинуло напрочь и искусство фотографирования на простой плёночный фотоаппарат в вакууме.

Исчезла специальная белая краска которая заменяла сложную систему поддержания оптимальной температуры.

Сгинул в беззвестность и двигатель Ф-1 со своим уникальным охлаждением, теперь, несмотря на истерику в Конгрессе, покупают советские двигателя.

Нет дальнейшего развития такой – ах какой удачной и надёжной – ракеты Сатурн-5

Куда-то в небытие исчезла и американская пилотируемая астронавтика…

Наличие 4 центнеров лунного грунта у американцев так никем не подтверждено.

Все уникальные свойства лунного грунта, несмотря на наличие 50 лучших лабораторий Мира, открыли советские учёные в советском лунном грунте.

Так до сих пор никто из американцев так и не знает, какой цвет лунной поверхности, и это после 6 лунотоптаний!

Вдруг, при пристальном рассмотрении, куда-то исчезли советские учёные, «видевшие» американский лунный грунт».