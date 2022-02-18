Мнение: Письмо: “Косяк перед другом”

Обещание найти письмо про рыбалку для разбора было шуткой, но всегда хочется надеяться на лучшее.

Вот нашла письмо с диалогами и автор – нерыба.

Прошлые его письма все почти я просила разбирать вас, зная, что вы такое любите.

Но это письмо я сама разберу, задав вам некоторые вопросы.

trance_huyance

Здравствуйте, Эволюция

Спасибо большое вам и комментаторам за разбор https://evo-lutio.livejournal.com/1535833.html

(По этой ссылке есть другие ссылки на письма автора, лучше их все прочитать, если не читали)

Я бы навертел глупостей без него.

Через день после разбора:

[какая-то бытовуха, спросил как дела]

X:

Я в основном хорошо, но хочу тебя увидеть, что пиздец🤣

Сегодня буду брать билеты в …

Ты сможешь приехать?

Я:

X, я никуда не поеду с тобой

Я вообще этого не хотел

А теперь косяк перед другом и щемиться по отелям, пока разрешают

Хватит

(Какой ход он тут делает? Он посылает девушку и довольно грубо, говоря ей, что ничего с ней не хотел, будто его заставили. Но дальше он говорит “щемиться по отелям, пока разрешают” и это довольно большой шар ей, очень хорошо закамуфлированный его “этого не хотел” и “косяк перед другом”. То есть с виду это скалка и косяк, а на самом деле пика с шаром. Поэтому девушка сначала в нем немного разочаруется, но позже начнет скучать. Кто проанализирует подробней?)

х:

Хорошо, я тебя понимаю.

Я надеюсь мы сможем с тобой откатить наше общение на то как было, я очень не хочу тебя терять, потому что люблю тебя как человека безумно!

И ты не в чем не виноват, абсолютно и не перед кем

И спасибо тебе

Мне было очень хорошо убежать с тобой , даже ненадолго. Представим, что это был хороший сон.

—

Больше ничего ей не писал. С Y продолжил общаться как обычно.

Максимально заземлился, тренил месяц по 6 дней в неделю, работы полно и очень удачно все складывается. Почти 1,5 месяца не пью и надеюсь так и продолжить пока.

В какой-то момент Y упомянул свой др. Я был уверен, что он улетит отмечать далеко на 2 недели и вообще не не планировал поездок в ближайшее время. В итоге он будет отмечать у себя. Спросил, прилечу ли я, я сказал что сейчас никак не могу.

Чуть позже:

X:

…, привет

Y тут написал, что ты не приедешь на его др. Он очень огорчается от этого, прям сильно. Ты же знаешь как для него важны обещания. И я знаю что ты очень любишь Y. Мы с ним оба хотим продолжать дружить как раньше. Мне думается что и ты хотел бы того же. Все будет хорошо, ведь ты для нас очень близкий человек и не хочется терять нашу близкую ламповую дружбу

Он сейчас воспринимает твой отказ как то что, мол ко мне ты приехал, а на него тебе похуй

Еп твою ж мать!

Ситуация цвет красный

Кончай хуйней заниматься

Потом будет сложно исправить, если вообще возможно

—

Я все это игнорирую.

(Вот здесь он ее игнорирует, на первый взгляд, опять в сером поле и с вектором косяка и с щипцами. Ведь она ничего плохого ему не сделала и задает вопрос про его дружбу с мужем. Однако как и в первом отрывке за этой псевдо-скалкой и псевдо-щипцами вдруг оказывается пика с шаром. Кто опишет, как это происходит?)

Вчера она вернулась из поездки домой, они подбухнули. Спросила что-то в Инстаграме, я вяло ответил и свернул диалог. Потом пишет:

X:

Тебе Y рассказал про новые племена?

Он сформулировал то о чем хотелось сформулировать, но руки не доходили

Это структура общества которая строится на нашем понимании семьи

Кайфовая тема, тебе понравится, когда вернёшься

(Они прибухнули и вовлекают его в свое трио и первобытный промискуитет. В авторе плохо то, что он не описывает, чего он хочет от Икс в итоге. Точнее он написал для меня несколько строк в прошлом письме, не для публикации, но это не считается. Мотив должен быть описан в письме, если вы хотите разбора. Все приписанное лично я либо не читаю, либо не учитываю при разборе. Тут будем считать, что он просто хочет повыше вырастить свою СЗ для Икс, не думая о будущем)

—

Молчу. Ложусь спать.

Ночью прилетают сообщения от Y:

…, X очень переживает за ваши отношения

общайся с ней пожалуйста

ты ее единственный друг

передо мной ты не будешь виноват

единственное если будет похожая ситуация не игнорь меня

и приедь пож к нам на мой др

я залупился исключительно потому что ты меня игнорил когда я переживал

если это ты учтешь все ок

обещаю

приезжай на мой др мне 30 лет

я люблю тебя

для X прям трагедия что ты с ней перестал общаться

она прям плачет поэтому даже не вздумай

в раковину

это тебе не ваньку валять

а еще я с тобой потом поделюсь новой своей гениальной идеей

умные люди сложные

принимай

—

Проснулся, прочитал все это с утра. Кажется, надо лететь, а то обидится и будет прав. Помогите, пожалуйста, опять не натворить фигни.

(Тут довольно сложно натворить фигню, потому что у автора выгодная позиция. Он может немного сторониться Икс, уклоняться, вздыхать, смотреть строго, и она будет растить его СЗ сама. Для Игрек он будет выглядеть человеком, который уважает его. Главное избегать ситуаций, где Икс окажется слишком унижена или унизит мужа, но автор справится. Игрек не будет ему откровенно предлагать свою жену, а если даже будет спьяну, нужно упорно не понимать или не верить ему. Ситуация какое-то время будет развиваться, СЗ автора для Икс и Игрек будет расти и лучший исход из нее – найти на этой волне для себя другую девушку, потому что надолго остаться на вершине такой волны не получится. Такие волны нужны, чтобы выиграть в другой лотерее, а для этого надо не циклиться на одном)