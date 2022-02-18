Бастрыкин поручил открыть уголовное дело по факту взрыва в Донецке

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению открыть уголовное дело по факту взрыва машины начальника народной милиции ДНР в Донецке, сообщили в СК.

Дело поручено открыть в рамках работы СК по выявлению и «фиксации доказательств преступлений» лиц, «причастных к действиям, подвергающим опасности жизнь и здоровье населения Донбасса». Указывается, что деятельность данных лиц направлена на «нарушение мирного сосуществования государств и народов», передает ТАСС.

Напомним, в нескольких десятках метров от здания правительства ДНР прогремел мощный взрыв. Народная милиция ДНР позже пояснила, что на парковке напротив дома правительства был взорван автомобиль. Глава ДНР Денис Пушилин уточнил, что была взорвана машина начальника управления Народной милиции ДНР Дениса Синенкова.