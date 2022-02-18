Жители Луганска выехали в Россию в рамках эвакуации

В рамках эвакуации из Луганска в Россию выехали первые 55 человек, сообщают информационные агентства.

Министерство государственный безопасности ЛНР заявило, что информация о том, что границу РФ могут пересекать только люди с российскими паспортами, не соответствует действительности. Пропуск эвакуирующихся «осуществляется по паспортным документам» как России, так и ЛНР или Украины, передает РИА «Новости».

В пятницу глава Луганской народной республики Леонид Пасечник и глава Донецкой народной республики Денис Пушилин призвали жителей выехать на территорию России. Первые автобусы с эвакуируемыми жителями ДНР уже прибыли в Ростовскую область.