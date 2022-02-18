 

Главы МЧС и Роспотребнадзора направились в Ростовскую область

18.02.2022, 22:36, Новости дня
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В Ростовскую область направились рабочая группа МЧС во главе с врио министра Александром Чуприяном, глава Роспотребнадзора Анна Попова и специалисты Минздрава, сообщили в МЧС.

Указывается, что группа МЧС направлена в регион по поручению главы российского государства Владимира Путина «для организации приема граждан» ДНР и ЛНР. В МЧС уже провели предварительную оценку ситуации. Руководитель ведомства велел обеспечить пункты пропуска местами обогрева и необходимой медпомощью, передает РИА «Новости».

В Ростовскую область въехали уже более 80 автобусов. В первую очередь эвакуировали детей. Гражданское население будет пересекать пункты пропуска как на общественном, так и личном транспорте.

В пятницу глава Луганской народной республики Леонид Пасечник и глава Донецкой народной республики Денис Пушилин призвали жителей выехать на территорию России. Первые автобусы с эвакуируемыми жителями ДНР уже прибыли в Ростовскую область.



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