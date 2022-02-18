«Чё вы меня пугаете? Я вообще-то под пули ходил!»

В Приамурье ветеран-«афганец» без разрешения почтил память погибших при обороне Москвы 80 лет назад. Его оштрафовали.

Издевательский подарок сделал Амурский областной суд ветерану афганской войны Валерию Вощевозу аккурат к 33-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. 15 февраля 2022 года в силу вступило решение, по которому благовещенская Фемида влепила ветерану штраф за участие в несанкционированном мероприятии. Под этой фразой подразумевается возложение цветов к памятнику воинам-амурцам, погибшим в Великой Отечественной, 5 декабря прошлого года — в этот день 80 лет назад завершился оборонительный этап битвы за Москву и советские войска перешли в контрнаступление.

Фото из инстаграма Валерия Вощевоза

Полиции и ОМОНа вокруг площади Победы в центре Благовещенска в тот день оказалось кратно больше, чем участников церемонии. Но пострадал при этом один только председатель координационного совета ветеранских организаций Амурской области комбат Вощевоз — больше ни на кого протоколы не составлялись. «Новая» связалась с ветераном.

Как сообщает информационный канал «Алло, район!», штраф в 11 тысяч Валерию Вощевозу выписали за участие в несанкционированном мероприятии, еще один, в тысячу, — за то, что был без маски. Впрочем, сам он насчет второго не уверен.

«Ни один судья толком не прочел протокол. Там что-то неразборчиво написано, — объясняет наш собеседник. — Первый штраф — участие в несанкционированном мероприятии. В каком? У меня мать умерла, ветеран войны. Я к ней на могилу хожу, цветы ношу — это я тоже согласовывать должен? У меня такие же боевые награды, какие были и у советских солдат. Мой дед где-то под Москвой погиб, рядовым был. Почему я должен про это забыть? Второй штраф — за намордник (так Валерий Васильевич называет медицинские маски. — В. Ф.). Я намордники не ношу, очень плохо на них реагирую. У меня есть справка, что намордник мне носить нельзя. Так за что тогда? Не выдали мне еще бумагу, вот выдадут — узнаю, что ж в протоколе-то написано?

Валерий Вощевоз, ветеран войны в Афганистане

Мы такие мероприятия проводим постоянно, до этого таких претензий не возникало. А тут круглая дата — 80 лет контрнаступлению под Москвой. Вообще-то такие вещи должны власти проводить. Но им неинтересно, наверное, ведь за это денег не дают. Кроме как воровать бабки, ничего не получается у них — это мое личное мнение, так и пишите. А полицаи — может, услышали «зов предков» и поступают так же, как их предшественники в войну.

Я столько ментов, как в тот день, у нас в Благовещенске не видел никогда!

Два автобуса с омоновцами пригнали. Никого не пускали на площадь Победы, разворачивали — и многие действительно уходили. Кто понаглее и законы знает, просто шел мимо: как вы мне можете запретить быть на площади? Обступили мою машину. И как я пошел — они за мной. Говорят: садитесь в автомобиль для установления личности. Я им паспорт даю — устанавливайте, кто вам мешает? Нет, они меня все в автомобиль пытаются посадить. Заявляют, что я не выполняю законные требования сотрудника полиции. Обещают силу применить. Я полицаям отвечаю: «Чё вы меня пугаете? Я вообще-то под пули ходил!» А нас там 5‒6 «афганцев» со мной вместе. Рукопашную бы устроили. Они помоложе, понятно, что победили бы нас, но мы бы поборолись! Посмотрели-посмотрели и не стали в драку лезть».

В СМИ анонсов о предстоящем 5 декабря мероприятии не было, так что сработало сарафанное радио. Пришло человек 40 — ветераны локальных войн, «граждане СССР». Но оштрафовать решили только Валерия Вощевоза.

«Видимо, рожей не вышел! — смеется ветеран. — Не просто так именно я попал под санкции, в этом можете не сомневаться. Власти меня недолюбливают, а я их. Я-то знаю, как все изнутри работает, — сам был инспектором федеральным, полпредом президента в Амурской области. Пытаюсь заставить чиновников, депутатов работать в рамках законодательства. Социальные законы принимать. «ЕР» я не раз называл «антиветеранской партией» за то, что она игнорирует законы, внесенные в пользу ветеранов. Сейчас могу сказать, что она вообще антинародная. Дима Саблин наш в Думе сидит (депутат Госдумы, с 2000 по 2013 год — первый заместитель председателя ветеранской организации «Боевое братство». — В. Ф.): ты-то почему не голосуешь за эти законы?! Сидишь там, кнопку «против» не жмешь, потому что стыдно — делаешь вид, словно тебя нет.

Фото из инстаграма Валерия Вощевоза

Я всегда жестко высказываюсь. Про власть сейчас плохо и сказать-то нельзя, а хорошего сказать нечего. Да и в советские времена я постоянно в оппозиции находился, и партийные взыскания у меня бывали. Не нравилось, когда говорят одно, а делают другое — замполиты эти… Вся эта вечная гонка: мы впереди Запада, надо еще лучше, а на деле пшик. РФ сейчас идет ровно по этому пути, только в СССР еще и хорошее было, а мы худшие качества оттуда позаимствовали».

16 февраля в Благовещенске цветы и венки к памятнику воинам-интернационалистам возлагали аж в четыре захода — сперва чиновники, депутаты с речами. Потом — курсанты командного училища во главе с новым начальником генерал-майором Александром Игнатенко (с его предшественником Владимиром Грызловым, братом экс-спикера Госдумы, у Валерия Вощевоза тоже был затяжной конфликт; а вот с Игнатенко даже договорились в следующем году совместное памятное мероприятие организовать). А в 16 часов уже прошли ветераны — молча отдали воинские почести…

«Мне и 16 февраля пытались всучить какое-то распоряжение. Менты, как псы, на меня набросились, только увидали: то не говорите, это не говорите, против QR-кодов не высказывайтесь, про прививки, еще про какой-то шмурдяк. Я к этому всему отношусь отрицательно, но у нас тематика мероприятия совершенно другая, при чем тут вообще все это? Нас собралось человек 150 ветеранов, более 30 семей погибших воинов. Я лично добивался, чтобы этот памятник в Благовещенске установили…»

Фото из инстаграма Валерия Вощевоза, встреча ветеранов-«фаганцев». Вощевоз на первом ряду второй справа

Ветеранские организации Амурской области решили поддержать боевого товарища и предлагают скинуться ему на оплату штрафа. Не помногу, по одному рублю. Только в маленьком Приамурье, по данным пресс-службы Восточного военного округа, сегодня живет около 800 ветеранов войны в Афганистане.

«Я — военный пенсионер, найдем, как штраф заплатить, — уверен Валерий Вощевоз. — И обязательно будем обжаловать решение суда с моими адвокатами. Но вы понимаете, дело не в деньгах, а в отношении. Я заинтересован, чтобы люди знали, как наши власти относятся к исторической памяти».

Валерия Федоренко, собкор «Новой»

СПРАВКА

Валерий Васильевич Вощевоз, 65 лет. Окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище (позже в нем преподавал), Военную академию им. М.В. Фрунзе в 1991 году, РАНХиГС при президенте РФ. С 1986 по 1988 год служил в Афганистане, в 177-м мотострелковом полку 108-й дивизии. Командовал взводом, потом батальоном; подразделение охраняло дорогу из Термеза в Кабул. Кавалер орденов Боевого Красного Знамени, Красной Звезды, награжден медалью «За боевые заслуги». Отличился и на госслужбе: в 1996‒2000 гг. Вощевоз работал полномочным представителем президента РФ в Амурской области (до введения федеральных округов существовала такая должность). В 2000 году стал главным федеральным инспектором в регионе. В 1993 году возглавил областное отделение Российского союза ветеранов Афганистана. Сейчас — председатель координационного совета ветеранских организаций Амурской области, заместитель председателя Российского союза ветеранов-афганцев по ДФО.

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