Сколько женщин, столько и фасонов: как подобрать модное платье, идеально подходящее под вашу фигуру

Стилисты настаивают на том, что одежду нужно подбирать по типу фигуры, а не слепо следуя новым трендам. Наверное, почти у каждой девушки есть свои недостатки, которые она хотела бы скрыть. Хорошая новость заключается в том, что можно устранить недочеты визуально, если правильно подобрать наряд. Вот разные фасоны платьев, каждое из которых скрывает те или иные недостатки.

Струящееся

Если вы хотите скрыть объем в области живота и бедер, тогда выбирайте именно такой фасон. Отдавайте предпочтения платьям с расклешенной юбкой. Хорошо, если изделие будет с завышенной талией. Если платье прямого кроя, тогда вы можете воспользоваться поясом. Благодаря такому лайфхаку вам удастся сделать фигуру более пропорциональной, скрыв объем в области бедер.

С геометрическим принтом

С помощью такого рисунка можно решить много проблем. Например, если вы комплексуете по поводу пышных форм, то платье с вертикальными полосами визуально сделает вас стройнее. В случае если, напротив, вы очень худенькая, то объема вам добавит рисунок в виде зигзагов или крупный геометрический орнамент.

Если у вас маленький рост, тогда берите укороченное платье. Сочетайте его вместе с туфлями на каблуках или на танкетке.

С V-образным или круглым вырезом

Комплексуете по поводу маленького бюста? Не беда. На помощь придет платье с V-образным вырезом. Он зрительно удлинит декольте, а вертикальная линия заставит вас выглядеть визуально стройнее.

Если же, напротив, вы неловко себя чувствуете из-за пышного бюста, тогда отдавайте предпочтение платью с круглым вырезом, под шею. Кстати, подойдет и фасон с вырезом-лодочкой: чтобы были открыты только плечи и ключицы.

Кожаное

Кожаные изделия, по мнению экспертов по моде и красоте, весь год будут в тренде. Вы можете выбрать на свое усмотрение как натуральный материал, так и эко-кожу. Такое платье позволит вам визуально сделать осиную талию. Для этого выбирайте модель, подобную той, которая представлена на фото сверху.

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Если у вас полные руки, тогда имеет смысл скрыть их за счет платья с рукавами-воланами. Данный элемент декора будет в тренде в предстоящем сезоне, но преимущественно в контексте не трикотажных, а кожаных изделий.

Трикотажные

Есть важное правило, которого нужно придерживаться. Платье должно быть сделано из плотного, а не тонкого трикотажа. Последний материал уже несколько сезонов как не в тренде, поскольку он просвечивается плюс подчеркивает недостатки фигуры, слишком облегая ее.

Благодаря модному платью из плотного трикотажа визуально вы сможете создать фигуру «прямоугольник». Это идеальный вариант, если вам хочется выглядеть выше и стройнее. Если же есть желание подчеркнуть женственные формы, то обозначьте талию с помощью пояса.

Платье-рубашка

Такой фасон платья (на главном фото) делает силуэт более пропорциональным, скрывает объем в бедрах. Благодаря V-образному вырезу удлиняется шея и вы выглядите стройнее. Лучше всего носить такое платье в сочетании с поясом. Что касается расцветки, то она может быть как классической в клетку, так и однотонной.

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Плиссированные

Вертикальные складки визуально удлиняют силуэт, благодаря чему вы выглядите выше, чем есть на самом деле. С другой стороны, будьте осторожны при наличии пышных форм: плиссированные юбки заметно полнят. Такие вещи подходят девушкам, которым нужно добавить объема в бедрах.

С большими и широкими рукавами

Такие платья – идеальный вариант, если у вас широкие бедра. Большие и широкие рукава зрительно делают фигуру более пропорциональной, добавляя объема в верхней части. Если у вас тип фигуры «груша», отдавайте предпочтение такому фасону. Выбирайте изделие длины миди.

С оборками

Оборки дают прекрасную возможность компенсировать нехватку объема в той или иной части тела. Например, если у вас маленький бюст, то выбирайте платье с оборками и рюшами сверху. Заодно таким образом сможете отвлечь внимание от пышных бедер, а также скрыть неидеальный животик. Если не хватает объема в бедрах, то подойдет платье с рюшами на юбке.

Бэбидолл

Если вам нравится романтический, воздушный и в то же время элегантный образ, тогда носите платье бэбидолл. Такой фасон – это прекрасная возможность продемонстрировать красоту своих ног. Если они у вас стройные и длинные, то в таком платье вы будете выглядеть точно как модель.

Миниатюрным девушкам подобный фасон тоже подойдет, но только в сочетании с туфлями на каблуках.