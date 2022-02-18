Как адаптировать тренды 2022-го под свой гардероб: модные весенние трюки

Чтобы выглядеть красиво, стильно и эффектно, совсем необязательно иметь полный шкаф вещей. Просто стоит добавить определенные предметы гардероба, которые можно красиво сочетать между собой. Вот некоторые интересные весенние тренды 2022 года, которые можно адаптировать под свой гардероб. Они станут идеальным решением для каждой девушки.

Цвет сезона

Если прошлой весной все было розовым, то в этом году доминирующим станет желтый.

Отличным вариантом станет тотал-лук, который был продемонстрирован на мировых показах мод. Желтый цвет поможет придать образу яркости и притягательности. Отлично будет смотреться костюм или роскошное платье этого смелого оттенка. Сочетать его стоит с интересной обувью контрастного цвета.

Правильно подобранный каблук

В этом году большой популярностью пользуется обувь на платформе, балетки и кроссовки. Однако туфли и босоножки на низком и широком каблуке станут самым лучшим вариантом для весны и лета.

Стоит выбирать ту пару обуви, которая отлично подойдет вам и будет сочетаться практически с любым нарядом. Хорошо смотрятся туфли и босоножки на широком и низком каблуке совершенно со всем. Такой каблук очень удобный. Большим преимуществом является то, что можно ходить на протяжении всего дня и ноги не будут уставать.

Костюм двойка

Если говорить об одежде, которая, без сомнения, будет актуальной для весны и остается популярной на протяжении длительного времени, то ничто не сравнится с костюмом, который состоит из пиджака и мини-юбки.

Это отличный вариант для создания строгого делового стиля. Однако, чтобы добавить образу изюминку и выглядеть привлекательно, стоит приобрести костюм красивого яркого цвета. Отлично смотрится образ в стиле тотал-лук, когда костюм и аксессуары подобраны в одной цветовой гамме.

Джинсовая куртка

Наверняка у вас есть джинсовая куртка, которая на протяжении нескольких сезонов просто висела в шкафу.

Этот предмет гардероба модели оверсайз является самой настоящей классикой, которая снова в тренде. Отличным вариантом станет тотальный джинсовый образ. Отлично смотрится такая куртка вместе с джинсами, комбинезоном или юбкой.

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Стиль 90-х

Тренд на одежду в стиле оверсайз сохраняется в нашем гардеробе на протяжении нескольких сезонов, хотя в моду такие наряды вошли еще в 90-х годах.

Такая одежда смотрится просто потрясающе и помогает придать образу оригинальность. Это отличный вариант для стильной современной девушки. Хорошо будет смотреться деловой брючный костюм с пиджаком оверсайз.

Красивый комбинезон

Чтобы создать максимально простой и непринужденный образ, стоит выбрать для себя модный и красивый комбинезон.

Этот предмет одежды станет отличным решением для создания повседневного стиля. Если хочется добавить образу нотку романтики и женственности, то стоит дополнить комбинезон красивой и романтичной блузой.

Одежда 60-х годов

Несмотря на то что 90-е и 70-е годы являются хорошим периодом для вдохновения, однако 60-е годы в плане стиля считаются самым лучшим выбором.

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Мини-юбки и платья без рукавов станут беспроигрышным вариантом. Отлично смотрятся такие наряды вместе с высокими сапогами. Это самый лучший вариант в стиле 60-х годов.

Плетеная сумка

Красивые и стильные плетеные сумки могут быть выполнены как в виде сетки, так и в виде корзинки.

Также отлично смотрятся трикотажные варианты. Такая сумка хорошо сочетается с совершенно любым нарядом и помогает придать образу изюминку.

Черно-белый наряд

Черно-белая гамма по-прежнему является самым лучшим выбором для воплощения классической элегантности.

Весной стоит выбирать наряд в таком цветовом сочетании. Это отличный вариант для работы в офисе, учебы или просто прогулки.