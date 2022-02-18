Российские власти намерены взять мигрантов на стройках под жесткий контроль

Для возведения зданий нужно организовать цивилизованную миграцию. Так считает Марат Хуснуллин. Вице-премьер заявил о необходимости принятия жесткого законодательства, которое обезопасило бы от негативных моментов, которые связаны с миграцией.

По словам зампредседателя правительства, если перестать привлекать мигрантов к строительству, нужно понять, что необходимо изменить. Ведь сейчас, как отметил Хуснуллин, мигрант работает на 50% больше россиянина, но получает значительно меньше него. Значит, придется повышать заработную плату до средней по стране, повышать производительность труда, заключил вице-премьер.

О том, что мигрантов привлекать к строительству зданий дешевле, Хуснуллин говорил еще в конце прошлого года. Тогда он заявил, что в ближайшее время по этой причине власти не могут отказаться от строителей-мигрантов. В Москве, например, возможно лишь ограничить их количество.

Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал усилить контроль над мигрантами в России. Бывший глава государства заявил о важности проведения профилактических работ с лидерами диаспор. Об этом подробно писали “Дни.ру”.