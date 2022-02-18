 

Бросить все и уехать: где купить заграничное жилье у моря по цене однушки в Москве

18.02.2022, 22:06, Разное
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По данным риэлторов, однушки в Москве сейчас в среднем предлагаются за 12 миллионов рублей. Так что денег с ее реализации хватит на жилье в Дубае, в Черногории, в
Болгарии или Турции.

В Болгарии можно приобрести за такую сумму двушку или трешку в закрытом
комплексе с бассейном, а в Черногории апартаменты. Также возможно купить хорошую однушку у моря на Кипре.

В Дубае за эти деньги предлагается студия со свежим ремонтом, мебелью и техникой. В
цену входит парковка, а в доме находятся тренажерный зал и бассейн. Но больше всего вариантов за обозначенную сумму можно увидеть в Турции. Там можно приобрести огромную квартиру со всеми удобствами.

Вместе с тем эксперты объяснили, что покупка россиянами заграничного жилья никак не осложнилась из-за коронавирусных ограничений. Напротив, они подтянули рынки жилья вверх.

Ранее стало известно, что люди массово скупают жилье в Москве. Так, в столице достигнут пятилетний рекорд по продажам квартир. При этом цены не падают.
Основной причиной такого спроса на покупку недвижимости в мегаполисе стали хорошие условия по ипотеке.



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