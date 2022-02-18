Главари “ЛДНР” записали обращения об “эвакуации” жителей в Россию два дня назад – еще до обострения ситуации

“Я обнаружил, что в соответствии с метаданными видео об “эвакуации” с главарем оккупационной администрации РФ в оккупированной части Луганской области Пасечников было записано как минимум за двое суток до публикации, 16 февраля. То есть еще до того, как, по версии РФ, 17 февраля “Украина начала атаку”. Это важное доказательство того, что и обстрелы 17 февраля, и принудительное перемещение населения – заранее спланированная операция российских оккупантов”, – написал Стерненко.

https://www.facebook.com/sternenko/posts/3214501898826137

Так, в соответствии с метаданными видеообращения Пасечника, которое было опубликовано сепаратистским ресурсом ЛИЦ в Telegram, файл был создан в 17.31 16 февраля.

Скриншот видеообращения Пасечника

Видеофайл обращения Пушилина был создан в 19.07 того же дня.

Скриншот видеообращения Пушилина

Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

С конца 2021 года западные СМИ и лидеры государств заявляют о концентрации российских войск у границ Украины и возможной подготовке России к новому вторжению. В качестве вероятной даты начала атаки называлось 16 февраля.

17 февраля на Донбассе резко обострилась ситуация. По информации штаба операции Объединенных сил, были обстреляны более 30 населенных пунктов на подконтрольных Украине территориях, причем под удар попали детский сад и несколько школ, где в это время находились дети. Пострадали двое военных и пятеро гражданских.

18 февраля обстрелы на Донбассе продолжились. Главари группировок “ЛДНР” объявили о начале “эвакуации” населения в Россию из-за “эскалации ситуации”.



Дмитрий НЕЙМЫРОК

заместитель главного редактора

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