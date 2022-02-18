“Оккупанты организовали скопление людей под видом эвакуации”. Командующий ООС заявил о возможных терактах на Донбассе

Он подчеркнул, что с момента обострения на Донбассе ни один украинский снаряд не попал в гражданскую инфраструктуру.

“Украинские военные выдержали, несмотря на то, что основная часть обстрелов велась из населенных пунктов. Вражеские пушки и минометы стреляли из жилых массивов, но украинские военные не стреляют по мирным людям. На данный момент оккупанты организовали скопление беззащитных детей, женщин, пожилых людей под видом эвакуации. По данным нашей разведки есть большая вероятность совершения террористических актов с целью гибели мирного населения и обвинения в этом украинских военных”, – рассказал Павлюк.

Он добавил, что разоблачение этих планов спасет жизни.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/530020415001176/

Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

17 февраля 2022 года на Донбассе резко обострилась ситуация. По информации штаба операции Объединенных сил, были обстреляны 30 населенных пунктов на подконтрольных Украине территориях, причем под удар попали детский сад и несколько школ, где в это время находились дети. Пострадали двое военных и пятеро гражданских.

18 февраля обстрелы на Донбассе продолжились.

На этом фоне боевики “ЛНР” и “ДНР” объявили об эвакуации населения ОРЛО и ОРДО в Россию. Главарь боевиков “ЛНР” Леонид Пасечник, заявление которого опубликовали СМИ боевиков, в частности, утверждает, что Вооруженные силы Украины сформировали “внушительную ударную группировку” и якобы планируют “глубокий прорыв” в ОРЛО.

Журналисты обратили внимание, что в 2008 году за несколько дней до вторжения в Грузию Россия эвакуировала население Южной Осетии так же, как это происходит на Донбассе в 2022 году.

Президент РФ Владимир Путин призвал власти Украины к переговорам с “ЛДНР” и поручил выплачивать жителям ОРДЛО, прибывающим в РФ, деньги.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что никаких приказов в Украине об освобождении силовым путем временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей нет. Данилов также сообщил об угрозе провокаций со стороны РФ.

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