 

Мнение: Эвакуация!

18.02.2022, 21:58, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Вот это – хорошее решение. Даже – два хороших решения сразу:

ЛУГАНСК, 18 февраля. /ТАСС/. Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник призвал в пятницу жителей республики в кратчайшие сроки выехать на территорию России.
“С целью недопущения жертв среди мирного населения призываю жителей республики, не имеющих мобилизационных предписаний, а также не задействованных в жизнеобеспечении социальной и гражданской инфраструктуры, в кратчайшие сроки выехать на территорию Российской Федерации”, – заявил он.
Глава ЛНР сообщил о готовности России разместить на своей территории жителей республики.

ДОНЕЦК, 18 февраля. /ТАСС/. Власти Донецкой народной республики (ДНР) организовали с 18 февраля массовый централизованный выезд населения в Российскую Федерацию в связи с опасностью развязывания Украиной военных действий. Об этом сообщил в пятницу глава ДНР Денис Пушилин.
“Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти в наступление, реализовать план вторжения на территорию Донецкой и Луганской народных республик”, – говорится в экстренном обращении главы ДНР к жителям республики, опубликованном на его сайте.
Пушилин сообщил, что по договоренности с руководством РФ в Ростовской области готовы места приема и размещения граждан республики. “Эвакуированные будут обеспечены всем необходимым. Для быстрого перехода на пунктах пропуска созданы все условия”, – сказал он.

Ну что – вот они, последние приготовления. ВСУ все-таки ударят. Эх… Может, все-таки нам хватит ума не отвечать вторжением? Вывезти по максимуму всех, кто не хочет жить “при украинцах” – да и конец на этом? Массовая эвакуация, на мой бы взгляд – лучший, самый бескровный способ решения вопроса с Донбассом. Проблема, однако, одна, и для нынешних властей РФ неразрешимая по их свойствам: это ДОРОГО. Очень дорого – принять пару миллионов беженцев из Донбасса. Выплатить по 10 тыс. рублей на рыло, и на этом успокоиться (как любит тандем Путин-Мишустин) – тут этим точно не обойдешься.

Хотя война, к бабке не ходи, встанет всяко дороже эвакуации – и в рублях, и в литрах крови.

Источник: Размышления вольного социолога



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.07 / Мнение: Пьяных водителей – на покос борщевика, охотничий минимум и торговля с грядки

25.09 / Ассоциация НОМ подвела итоги Единого дня голосования

18.08 / Мнение: Не смогли

29.01 / Эксперты высоко оценили итоги реставрации Северного речного вокзала

12.03 / Мнение: Как живётся за пределами МКАД

16.12 / “Первая русская газета называлась «Панорама»”: Институт истории РАН опубликовал неизвестные письма Петра I

29.08 / В России проведут эксперимент с безусловным базовым налогом

17.08 / Дмитрий Рогозин лишил Абдула Ахада Моманда статуса первого космонавта Афганистана

24.07 / Мнение: У Грудинина опять отбирают клубничку

22.09 / Наращивание ногтей – это форма подражания животным: главные табу мусульманок в макияже, одежде и парфюмерии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика