Мнение: Эвакуация!

Вот это – хорошее решение. Даже – два хороших решения сразу:

ЛУГАНСК, 18 февраля. /ТАСС/. Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник призвал в пятницу жителей республики в кратчайшие сроки выехать на территорию России.

“С целью недопущения жертв среди мирного населения призываю жителей республики, не имеющих мобилизационных предписаний, а также не задействованных в жизнеобеспечении социальной и гражданской инфраструктуры, в кратчайшие сроки выехать на территорию Российской Федерации”, – заявил он.

Глава ЛНР сообщил о готовности России разместить на своей территории жителей республики.

ДОНЕЦК, 18 февраля. /ТАСС/. Власти Донецкой народной республики (ДНР) организовали с 18 февраля массовый централизованный выезд населения в Российскую Федерацию в связи с опасностью развязывания Украиной военных действий. Об этом сообщил в пятницу глава ДНР Денис Пушилин.

“Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти в наступление, реализовать план вторжения на территорию Донецкой и Луганской народных республик”, – говорится в экстренном обращении главы ДНР к жителям республики, опубликованном на его сайте.

Пушилин сообщил, что по договоренности с руководством РФ в Ростовской области готовы места приема и размещения граждан республики. “Эвакуированные будут обеспечены всем необходимым. Для быстрого перехода на пунктах пропуска созданы все условия”, – сказал он.



Ну что – вот они, последние приготовления. ВСУ все-таки ударят. Эх… Может, все-таки нам хватит ума не отвечать вторжением? Вывезти по максимуму всех, кто не хочет жить “при украинцах” – да и конец на этом? Массовая эвакуация, на мой бы взгляд – лучший, самый бескровный способ решения вопроса с Донбассом. Проблема, однако, одна, и для нынешних властей РФ неразрешимая по их свойствам: это ДОРОГО. Очень дорого – принять пару миллионов беженцев из Донбасса. Выплатить по 10 тыс. рублей на рыло, и на этом успокоиться (как любит тандем Путин-Мишустин) – тут этим точно не обойдешься.

Хотя война, к бабке не ходи, встанет всяко дороже эвакуации – и в рублях, и в литрах крови.