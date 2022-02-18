 

Власти Пензенской области пригласили в регион эвакуированных из Донбасса людей

18.02.2022, 21:52, Новости дня
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В Пензенской области готовы принять эвакуированных жителей Донецкой и Луганской народных республик, об этом заявило региональное правительство.

«Эвакуированных из ДНР и ЛНР жителей готовы принять в Пензенской области. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко. Жителей ДНР и ЛНР обеспечат всем необходимым. Разместят людей в учреждениях системы социальной защиты населения, санаториях, домах отдыха», – цитирует сообщение правительства региона РИА «Новости».

В пятницу вечером власти самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик призвали жителей в кратчайшие сроки выехать на территорию России. После объявления о массовой эвакуации в Донецке включили сирену гражданской обороны. В ЛНР уже приостановлено обучение в школах, колледжах и вузах. Минздрав республики развернул пункты оказания медицинской помощи на пунктах пропуска на границе с Россией.

Также принять эвакуированных с Донбасса людей предложили в Сухуме.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что президент Владимир Путин поручил правительству срочно обеспечить выплату в 10 тыс. рублей каждому прибывающему в Ростовскую область из Донбасса. Путин также поручил врио главы МЧС Александру Чуприяну срочно вылететь в Ростовскую область и заняться там созданием условий для размещения беженцев. По словам Пескова, беженцев обеспечат горячим питанием и всем необходимым, включая медицинскую помощь.



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