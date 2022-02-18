В Калифорнии рассмотрят законопроект о соблюдении прав собак и кошек

Законопроект о предоставлении кошкам и собакам законных прав и защиты внесен на рассмотрение законодателей в американском штате Калифорния.

«Собаки и кошки имеют право быть свободными от эксплуатации, жестокости, пренебрежения», – передает РИА «Новости» со ссылкой на законопроект.

Законопроект Ассамблеи 1881, получивший название «Билль о правах собак и кошек», предполагает наделение правами домашних животных, в том числе речь идет о свободе от жестокого обращения и праве на охрану здоровья.

Также животных в документе называют «разумными существами, которые испытывают сложные чувства», чувства признают как уникальные для каждого отдельного животного.

Закон, если он будет принят, должен быть размещен на видном месте каждой ассоциацией по защите животных, иначе им грозит штраф в размере 250 долларов.