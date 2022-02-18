Мнение: Жизнь по абонементу

Для того, чтобы говорить о провале или наоборот — реализации — любого проекта, нужно соотносить полученный результат с замыслом. В случае, если результат не совпадает (обычно это так), нужно понять, может ли быть реализован замысел в дальнейшем уже с учетом достигнутого результата. В политике в самом упрощенном виде это можно представить в виде анекдотичного прибора, созданного на Украине, где с одной стороны стрелки прибора показатель «Зрада», с другой – «Перемога». Прибор анекдотичный, но при этом суть он передает достаточно верно. Другой вопрос, что сама по себе оценка обычно носит субъективный характер, но если исключить фактор личных пристрастий, измерения приобретут определенный смысл.

Вопрос: на данном этапе проект «новой нормальности» очевидно прошел первый этап. Есть результат. В какую сторону отклонилась стрелка? Приблизился ли фашист Шваб со своей компанией — всеми этими Трюдо-Гейтсами-Гебрейесусами-Поповыми-Путиными и прочими Гинцбургами к цели замысла?

Для этого нужно сформулировать сам замысел. Он на самом деле звучит достаточно понятно: абонентское право. Человек в «старой нормальности» обладает безусловным набором прав. Даже в душных диктатурах вроде российского путинского фашизма они существуют в виде декларируемых рудиментов. Отказаться от них на формальном уровне не рискуют даже наши фашисты, хотя по факту большая часть их них просто запрещена.

«Новая нормальность» – это перевод безусловных прав в условные. Тебе будет разрешено нечто только при выполнении набора условий. Право на перемещения? – только после полного набора предписанных уколов и получения соответствующей записи в цифровом реестре, в котором обязана быть твоя персонализированная запись. Далее эта запись будет усложняться, к ней будет привязываться все более широкий функционал, который по сути тоже станет выполнением тех или иных условий. К примеру, «углеродная нейтральность» будет предполагать отсекающий максимум потребления товаров с «углеродным следом». Каждый товар будет промаркирован с указанием количества этого «следа», и общее количество потребления будет регулироваться через систему контроля — что потребует перехода на цифровые деньги. Перебрал лимит — твой счет временно блокируется. Либо будет какой-иной механизм.

Смысл всего комплекса мероприятий «новой нормальности» – в создании жесткой системы регламентации (естественно, под вывеской заботы о безопасности), которая будет определять зависимость между выполнением условий и перечнем доступных прав.

По сути, человек будет жить в системе абонентской платы, где платежом станет выступать выполнение предписанных ему условий. Тотальный контроль подразумевает абсолютную власть, что, в общем-то, и является конечной целью всех преобразований.

Первый этап «нормализации» стал своеобразным стресс-тестом, который позволяет строить предположения о дальнейших мероприятиях по продвижению проекта «новой нормальности». В чем-то результат оказался отрицательным, в чем-то — очень даже положительным. Скажем, готовность значительного числа людей безропотно отказаться от своих естественных прав в обмен на иллюзорную и очевидно фейковую «безопасность» – отличный результат с точки зрения Шваба и Ко. Половина населения планеты прошла через процедуру вакцинации откровенно опасными и не отвечающими никаким стандартам «вакцинами». Таких опытов над человечеством никто и никогда не проводил, поэтому в качестве первичного результата для глобальных фашистов этот может быть весьма вдохновляющим. Правда, возникает проблема — что делать с теми, кто не готов или активно не готов к предложенному размену. И вот решение этой проблемы, видимо, должно будет стать предметом следующего этапа реализации проекта строительства мирового концлагеря.

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