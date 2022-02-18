Наталья Фриске умилилась реакцией подписчиков на свою беременность: “Спасибо всем большое!”

Российская певица и юрист Наталья Фриске разместила в разделе Stories личного микроблога в Instagram видеопубликацию, посредством которой поблагодарила подписчиков за восхитительную реакцию на сообщение о её беременности. По словам знаменитости, максимально благожелательное отношение фоллловеров стало для неё неожиданностью.

Отправной точкой свежего ролика стала недавняя публикация приходящейся родной сестрой покойной экс-вокалистке группы “Блестящие” Натальи Фриске, в рамках которой она пояснила посетителям своей страницы, что ждет ребенка. Стоит отметить, что исполнительница находится уже на приличных сроках беременности, и новость о новом статусе хозяйки аккаунта произвела на фолловеров неожиданно сильное впечатление.

“Такого разрыва в Instagram у меня еще не было никогда просто. Он у меня еще не прекращается. Мне пишут, сыплются сообщения от людей, которых я даже не видела, не слышала по много-много лет. Спасибо всем большое за поздравления!” – не смогла сдержать восхищенных эмоций Наталья Фриске.



Изображение взято с: [email protected]_natalia

Звезда призналась, что предпочитала до поры до времени не предавать информацию о своей беременности широкой огласке, однако кто-то, по её мнению, “слил” новость на просторы Сети. Также Фриске добавила, что не успевает ответить на все посланные ей поздравительные сообщения, но пообещала поблагодарить всех поклонников персонально.

Источник: www.instagram.com