 

Что нельзя делать на съемной квартире: Детям и животным вход воспрещен

18.02.2022, 21:22, Разное
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Так, съемщик не имеет права не впускать хозяина. Как правило, в договоре найма указывается, когда собственник может приходить. По договоренности могут быть обозначены даты и даже
время визитов, Если арендодатель посещает квартиру в согласованный день
и час, съемщик обязан его впустить, но в другое время — нет.

Арендатор не имеет права выкидывать вещи из квартиры. По договору жилье передается вместе с
находящимся в ней имуществом. За его сохранность
отвечает наниматель. В акте передачи квартиры и имущества отдельно описывается состояние жилья и
составляется опись.

Квартирант может пользоваться имуществом, делая перестановку, но по окончании срока действия договора обязан вернуть
все на свои места. Если же арендатор выбросит какое-то имущество, хозяин жилья имеет право взыскать стоимость
пропажи.

Нельзя делать и ремонт без согласия собственника. Нередки случаи, когда наниматель делает ремонт в квартире в счет арендной платы. Это оговаривается в договоре.
Если квартирант хочет по своей инициативе сделать ремонт, то обязательно письменное согласие хозяина.

Пересдавать жилье тоже запрещено. Также нельзя использовать квартиру не по назначению. Например, организовать в ней производство или открыть офис. В обратном случае хозяин вправе расторгнуть договор и взыскать убытки и неустойку. Также квартиранта могут привлечь к административной
и уголовной ответственности. Многие хозяева запрещают в своих квартирах курить, а также заводить детей и животных.



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