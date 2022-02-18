Что нельзя делать на съемной квартире: Детям и животным вход воспрещен

Так, съемщик не имеет права не впускать хозяина. Как правило, в договоре найма указывается, когда собственник может приходить. По договоренности могут быть обозначены даты и даже

время визитов, Если арендодатель посещает квартиру в согласованный день

и час, съемщик обязан его впустить, но в другое время — нет.

Арендатор не имеет права выкидывать вещи из квартиры. По договору жилье передается вместе с

находящимся в ней имуществом. За его сохранность

отвечает наниматель. В акте передачи квартиры и имущества отдельно описывается состояние жилья и

составляется опись.

Квартирант может пользоваться имуществом, делая перестановку, но по окончании срока действия договора обязан вернуть

все на свои места. Если же арендатор выбросит какое-то имущество, хозяин жилья имеет право взыскать стоимость

пропажи.

Нельзя делать и ремонт без согласия собственника. Нередки случаи, когда наниматель делает ремонт в квартире в счет арендной платы. Это оговаривается в договоре.

Если квартирант хочет по своей инициативе сделать ремонт, то обязательно письменное согласие хозяина.

Пересдавать жилье тоже запрещено. Также нельзя использовать квартиру не по назначению. Например, организовать в ней производство или открыть офис. В обратном случае хозяин вправе расторгнуть договор и взыскать убытки и неустойку. Также квартиранта могут привлечь к административной

и уголовной ответственности. Многие хозяева запрещают в своих квартирах курить, а также заводить детей и животных.