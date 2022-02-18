Россия отказалась от участия в созванном по инициативе ОБСЕ заседании ТКГ по Донбассу – украинская делегация

“К сожалению, внеочередное заседание ТКГ, созванное на 18.00 18 февраля 2022 года по инициативе координатора ОБСЕ в ТКГ, не состоялось из-за отказа российской стороны. Украина подтверждает свою готовность к немедленному обсуждению в рамках трехсторонней контактной группы вопросов деэскалации ситуации с безопасностью на линии разграничения”, – говорится в сообщении.

Представители украинской делегации отметили, что обсуждение ситуации необходимо “для предотвращения каких-либо провокаций и прекращения распространения в информационном пространстве панических настроений”.

https://www.facebook.com/UkrdelegationTCG/posts/455192286391187

17 февраля 2022 года на Донбассе резко обострилась ситуация. По информации штаба операции Объединенных сил, были обстреляны 30 населенных пунктов на подконтрольных Украине территориях, причем под удар попали детский сад и несколько школ, где в это время находились дети. Пострадали двое военных и пятеро гражданских.

18 февраля обстрелы на Донбассе продолжились.

Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.

Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (Украина – ОБСЕ – Россия) и “Нормандской четверки” (Украина – Германия – Франция – Россия).

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