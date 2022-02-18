 

Россия отказалась от участия в созванном по инициативе ОБСЕ заседании ТКГ по Донбассу – украинская делегация

18.02.2022, 21:18, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“К сожалению, внеочередное заседание ТКГ, созванное на 18.00 18 февраля 2022 года по инициативе координатора ОБСЕ в ТКГ, не состоялось из-за отказа российской стороны. Украина подтверждает свою готовность к немедленному обсуждению в рамках трехсторонней контактной группы вопросов деэскалации ситуации с безопасностью на линии разграничения”, – говорится в сообщении.

Представители украинской делегации отметили, что обсуждение ситуации необходимо “для предотвращения каких-либо провокаций и прекращения распространения в информационном пространстве панических настроений”.

https://www.facebook.com/UkrdelegationTCG/posts/455192286391187

17 февраля 2022 года на Донбассе резко обострилась ситуация. По информации штаба операции Объединенных сил, были обстреляны 30 населенных пунктов на подконтрольных Украине территориях, причем под удар попали детский сад и несколько школ, где в это время находились дети. Пострадали двое военных и пятеро гражданских.

18 февраля обстрелы на Донбассе продолжились.

Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.

Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (Украина – ОБСЕ – Россия) и “Нормандской четверки” (Украина – Германия – Франция – Россия).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.02 / Вице-премьера Украины заставили объясняться за фото с Кадыровым

15.11 / Боец Яндиев задержан в Москве за драку со спортсменом Харитоновым

30.06 / Пентагон не располагает информацией о российских выплатах Талибану

04.09 / Постпред США: Лукашенко нужно убедить в невозможности быть главой государства

23.07 / Депутат рассказал, о появлении в законе об игорном бизнесе возможности располагать казино в четырехзвездочных отелях

04.03 / Аваков: Мы увольняем полтора полицейского в день

02.01 / В Кейптауне горит здание парламента ЮАР

28.08 / Макрон: «Северный поток – 2» не должен увеличить газовую зависимость Европы от России

04.02 / Политика: Конфликт на Украине заменил премьеру Британии вечеринки

29.01 / Невзоров: Вся снегоуборочная техника Питера улетела бомбить Сирию и Украину

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика