Данилов сообщил о большой угрозе провокаций в ОРДЛО со стороны РФ

Об этом 18 февраля на брифинге, который транслировался в Facebook Офиса президента Украины, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

“На сегодняшний день по нашим данным есть большая угроза, что находящиеся там представители будут провоцировать те или иные вещи. Они могут сделать те вещи, которые к нашим военным, к нашим службам не имеют никакого отношения. Мы не можем сказать, что они могут придумать – взрывать автобусы, в которых будут передвигаться люди, которым они предлагают переехать в Ростовскую область, или они будут взрывать дома… нам это неизвестно. Подчеркиваю, что мы к этому не можем иметь никакого отношения”, – сказал Данилов.

По словам Данилова, информационная волна со стороны РФ “накатывается с каждым днем”.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/1744189585960140/

Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

17 февраля 2022 года на Донбассе резко обострилась ситуация. По информации штаба операции Объединенных сил, были обстреляны 30 населенных пунктов на подконтрольных Украине территориях, причем под удар попали детский сад и несколько школ, где в это время находились дети. Пострадали двое военных и пятеро гражданских.

18 февраля обстрелы на Донбассе продолжились.

На этом фоне боевики “ЛНР” и “ДНР” объявили об эвакуации населения ОРЛО и ОРДО в Россию. Главарь боевиков “ЛНР” Леонид Пасечник, заявление которого опубликовали СМИ боевиков, в частности, утверждает, что Вооруженные силы Украины сформировали “внушительную ударную группировку” и якобы планируют “глубокий прорыв” в ОРЛО.

Журналисты обратили внимание, что в 2008 году за несколько дней до вторжения в Грузию Россия эвакуировала население Южной Осетии так же, как это происходит на Донбассе в 2022 году.

Президент РФ Владимир Путин призвал власти Украины к переговорам с “ЛДНР” и поручил выплачивать жителям ОРДЛО, прибывающим в РФ, деньги.

Данилов считает ситуацию с эвакуацией жителей ОРДЛО в РФ попыткой спровоцировать украинских военных на те ответы, которые в России “очень бы хотели, чтобы мы предоставляли”.

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