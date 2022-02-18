 

Данилов сообщил о большой угрозе провокаций в ОРДЛО со стороны РФ

18.02.2022, 21:18, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Об этом 18 февраля на брифинге, который транслировался в Facebook Офиса президента Украины, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

“На сегодняшний день по нашим данным есть большая угроза, что находящиеся там представители будут провоцировать те или иные вещи. Они могут сделать те вещи, которые к нашим военным, к нашим службам не имеют никакого отношения. Мы не можем сказать, что они могут придумать – взрывать автобусы, в которых будут передвигаться люди, которым они предлагают переехать в Ростовскую область, или они будут взрывать дома… нам это неизвестно. Подчеркиваю, что мы к этому не можем иметь никакого отношения”, – сказал Данилов.

По словам Данилова, информационная волна со стороны РФ “накатывается с каждым днем”.  

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/1744189585960140/

Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

17 февраля 2022 года на Донбассе резко обострилась ситуация. По информации штаба операции Объединенных сил, были обстреляны 30 населенных пунктов на подконтрольных Украине территориях, причем под удар попали детский сад и несколько школ, где в это время находились дети. Пострадали двое военных и пятеро гражданских.

18 февраля обстрелы на Донбассе продолжились.

На этом фоне боевики “ЛНР” и “ДНР” объявили об эвакуации населения ОРЛО и ОРДО в Россию. Главарь боевиков “ЛНР” Леонид Пасечник, заявление которого опубликовали СМИ боевиков, в частности, утверждает, что Вооруженные силы Украины сформировали “внушительную ударную группировку” и якобы планируют “глубокий прорыв” в ОРЛО.

Журналисты обратили внимание, что в 2008 году за несколько дней до вторжения в Грузию Россия эвакуировала население Южной Осетии так же, как это происходит на Донбассе в 2022 году.

Президент РФ Владимир Путин призвал власти Украины к переговорам с “ЛДНР” и поручил выплачивать жителям ОРДЛО, прибывающим в РФ, деньги.

Данилов считает ситуацию с эвакуацией жителей ОРДЛО в РФ попыткой спровоцировать украинских военных на те ответы, которые в России “очень бы хотели, чтобы мы предоставляли”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.07 / В Украине за сутки от коронавируса привили более 100 тыс. человек

23.10 / Экс-сотрудник МВД Беларуси Гаравский рассказал в Женеве об убийствах оппонентов Лукашенко

13.11 / Украина запланировала «инженерное обустройство» границ с Россией и Белоруссией

26.07 / Китайцы обещают построить ториевый ядерный реактор

02.02 / В Пентагоне заявили о непричастности к публикации ответов США в Pais

21.07 / В центре Луцка захватили автобус с пассажирами, слышны выстрелы

21.11 / Трамп обвинил Pfizer в сокрытии успешных испытаний вакцины

11.07 / В Москве вновь закончилась вакцина «Ковивак»

18.10 / Медведчук считает идею Зеленского обменять его на заключенных в РФ “несостоятельной”

14.12 / «Мыльная опера» – Великобритания и ЕС решили продлить переговоры по брекситу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика