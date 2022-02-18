Премьера хоррора “Синдром”: Дарья Мельникова, Юлия Савичева и другие звездные гости

Четверг – день кинопремьер, поэтому неудивительно, что в столице прошло сразу несколько таких. Помимо премьеры фильма “Папы” с Сергеем Безруковым и Дмитрием Нагиевым и картины “Удовольствие”, в столице вчера показали хоррор “Синдром”. На премьерный показ в кинотеатре “Формула Кино” в ТРЦ “Океания” по такому случаю приехали Юлия Савичева, Денис Никифоров, Сергей Дзебань и другие.

Гостям фильм представили режиссер и сценарист Вячеслава Руденко и актерский состав – Дарья Мельникова, Илья Коробко (“Пищеблок”, “Молодежка”, “Единичка”), Варвара Верховых и Тимофей Дашук.

Дарья Мельникова Юлия Савичева

Картина рассказывает о цепочке загадочных самоубийств с современном Санкт-Петербурге. По слухам, незадолго до гибели все жертвы видели жуткую безликую фигуру – Человека в белом. При похожих обстоятельствах пять лет назад погибли родители Карины и исчез отец Егора. Вместе молодые люди попытаются раскрыть зловещую тайну. По признанию создателей фильма, “Синдром” передает атмосферу интриги, саспенса и страха, вдохновляясь при съемках такими культовыми хоррорами, как “Звонок”, “Оно” и “Кошмар на улице вязов”.

Первый показ полнометражного хоррора Вячеслава Руденко состоялся на кинофестивале “Окно в Европу” в Выборге. Это дебютный проект для Вячеслав Руденко, который также выступил автором сценария.

Вячеслав Руденко Александра Корней Никита Карстен Варвара Верховых Сергей Дзебань Денис Никифоров Илья Коробко Тимофей Дашук