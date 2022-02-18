Мнение: Зачем Путину Майнила

Наши украинские и украинствующие друзья сейчас вовсю предостерегают друг друга: дескать, Путин не зря объявил об эвакуации из ЛНР и ДНР – он готовит Майнилу! Или Гляйвиц! В то время как бесконечно миролюбивые украинские войска спокойно спят под кепками, зловещий Путин собрался сделать новую «украинскую майнилу» – то есть, надо полагать, каким-то способом инсценировать нападение ВСУ на Донбасс! Всё для того, чтобы получить таким образом оправдание своего, давно анонсированного всеми СМИ мира, нападения на мирно спящую Украину!

Комментаторы так часто повторяют «Гляйвиц!» и «Майнила!», что, похоже, сами в это поверили. И так увлеклись, что, видимо, не успевают задать себе простейший вопрос: а ЗАЧЕМ Путину инсценировать нападение украинцев на Донбасс?

В самом деле – чего ради? Чтобы получить «оправдание» – какое оправдание?

Давайте для начала вспомним, что означают эти таинственные названия никому не ведомых населенных пунктов в истории. Итак,

Гляйвиц. Маленький германский (! – важно) городок на границе с Польшей. В 1939 году немецкий спецназ Гейдриха организовал там так называемый «гляйвицкий инцидент» – будто бы польские солдаты в польской военной форме напали на немецкую радиостанцию, захватили ее, оставили там гору трупов и скрылись на польской территории. Инцидент послужил поводом для нападения Германии на Польшу и, таким образом, для начала Второй Мировой войны.

Майнила. Советская (!-опять важно) деревня на советско-финской границе, которую уже усилиями спецназа Берии будто бы обстреляла – в том же 1939 году – с финской территории из пушек «белофинская военщина». Обстрел послужил поводом для нападения СССР на Финскую республику.

Что общего мы видим в этих знаменитых «инцидентах»? Одно – в обоих случаях сторона, собиравшаяся напасть, инсценировала нападение противоположной стороны на СВОЮ территорию. Немцы пытались уверить мир, что поляки покусились на радиостанцию в немецком городке, советские уверяли тот же мир, что «белофинны» нагло обстреливают советскую деревню. Логика одна и та же – «они» напали на нас первыми, «мы» лишь атакуем в ответ.

А теперь вернемся к России, которая будто бы вот-вот «инсценирует» нападение ВСУ то ли на Луганск, то ли на Донецк. Вопрос – и что? Каким образом это послужит оправданием «вторжения России на Украину»? В чьих глазах?

В чем разница: РФ вторгнется на Украину «просто», ни с того ни с сего – или она вторгнется «в ответ» на «нападение Украины на Донбасс»? Перед кем РФ будет козырять своим «ответом» – перед Байденом? Перед Нью-Йорк Таймс? Перед ООН? Перед Борисом Джонсоном?

Очевидно, что во всех случаях ответ всех указанных структур или персон будет один: «Чушь, Украина не могла «напасть» на Донбасс или на Донецк, потому что это всё – ее собственная территория!»

Непонятно? Скажу еще проще: аналог «Гляйвица» для Путина – это должна была бы быть «инсценировка» нападения куда-то на Ростов. Или на деревню в Ростовской области. Тогда можно было бы провести какие-то параллели. Но сделать «казус белли» из атаки ВСУ на Донбасс России невозможно, и это понятно даже Путину.

В этом месте наши украинские друзья, вероятно, искренне встанут в тупик: но если Путин не готовит провокацию – зачем же он объявил эвакуацию из Донбасса в Россию?! Какой смысл??

Ответ, увы, один: эвакуация объявлена просто потому, что, по мнению российских властей, жителям «ОРДЛО» действительно грозит опасность. Опасность оказаться в центре украинского военного удара. Иначе не объяснишь.

Удар Украины по Донбассу никак не оправдает ответного вторжения России на Украину. С самого начала понятно, что РФ собирается вторгаться в ответ на это «так», без оправдания. Но – только в ответ.

Такая вот диалектика. А Гляйвиц с Майнилой – ни при чем.