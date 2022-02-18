Юрист Баханович обрушилась с критикой на проект о «голом метро» в Петербурге

Адвокат и общественный деятель Ирина Баханович высказалась относительно инициативы губернатора Петербурга Александра Беглова касательно ужесточения наказания за различные правонарушения в метрополитене Северной столицы.

Представитель правительства Петербурга в Заксобрании Константин Сухенко 16 февраля презентовал проект, в соответствии с которым в метро вводится запрет на гадания, попрошайничество, торговлю, а также проезд без обуви и одежды. Его автором является губернатор Александр Беглов. Инициатива вызвала бурную реакцию среди парламентариев.

Проект уже высмеял телеведущий Иван Ургант в эфире нового выпуска передачи «Вечерний Ургант». Кроме того, по мнению Баханович, уже давно следует создать отдельную рубрику «Перлы администрации Санкт-Петербурга».

«Кроме смеха этот законопроект не вызывает больше ничего. У нас вроде и так голыми ходят только психически нездоровые люди. Зачем плодить эти бесполезные и ненужные никому законы?» – задалась вопросом адвокат в беседе с порталом «Петербург Ньюс».

Ирина Баханович отметила, что проект является не более чем имитацией бурной деятельности. Подобные инициативы – повод для насмешек и никак не поднимают губернаторский рейтинг Беглова.

Напомним, ранее градоначальник Санкт-Петербурга утверждал, что Смольный успел подготовиться к приходу зимнего сезона, однако действительность говорит об обратном. Несколько месяцев жители Северной столицы страдают от системных коллапсов, в то время как глава региона Александр Беглов продолжает генерировать нелепые идеи.