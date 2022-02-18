 

Из ДНР намерены эвакуировать в Россию около 700 тыс. человек

18.02.2022, 21:08, Новости дня
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Из Донецкой народной республики (ДНР) планируется вывезти около 700 тыс. жителей, сообщило МЧС республики.

«Первые автобусы с эвакуируемыми жителями Донецкой Народной Республики выехали сегодня в 20:00… Планируется эвакуировать около 700 тыс. жителей ДНР. В первую очередь это дети, женщины и пожилые люди», – передает РИА «Новости» сообщение МЧС.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в любой момент отдать команду о начале полномасштабного наступления на Донбасс.

Напомним, мощный взрыв прогремел сегодня в центре Донецка.

Позже стало известно, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что военно-политическое руководство Украины не планирует наступательных операции в Донбассе.

В пятницу глава Луганской народной республики Леонид Пасечник и глава Донецкой народной республики Денис Пушилин призвали жителей в кратчайшие сроки выехать на территорию России.

Кроме того, президент РФ Владимир Путин призвал Киев сесть за стол переговоров с представителями Донбасса, и чем раньше, тем лучше.



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