Из ДНР намерены эвакуировать в Россию около 700 тыс. человек

Из Донецкой народной республики (ДНР) планируется вывезти около 700 тыс. жителей, сообщило МЧС республики.

«Первые автобусы с эвакуируемыми жителями Донецкой Народной Республики выехали сегодня в 20:00… Планируется эвакуировать около 700 тыс. жителей ДНР. В первую очередь это дети, женщины и пожилые люди», – передает РИА «Новости» сообщение МЧС.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в любой момент отдать команду о начале полномасштабного наступления на Донбасс.

Напомним, мощный взрыв прогремел сегодня в центре Донецка.

Позже стало известно, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что военно-политическое руководство Украины не планирует наступательных операции в Донбассе.

В пятницу глава Луганской народной республики Леонид Пасечник и глава Донецкой народной республики Денис Пушилин призвали жителей в кратчайшие сроки выехать на территорию России.

Кроме того, президент РФ Владимир Путин призвал Киев сесть за стол переговоров с представителями Донбасса, и чем раньше, тем лучше.