 

Дочь Кадырова стала замглавы секретариата руководителя Чечни

18.02.2022, 21:08, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Заместителем руководителя секретариата главы Чечни стала 19-летняя дочь главы республики Рамзана Кадырова Хутмат Кадырова, сообщил региональный министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

«От всего сердца поздравляю внучку первого президента ЧР <…> Хутмат Кадырову с назначением на должность заместителя руководителя секретариата главы ЧР! Хутмат Рамзановна достойно представляет род Кадыровых. Она неоднократно демонстрировала высокие успехи в разных сферах», – цитирует Дудаева РИА «Новости».

Он добавил, что она проявила себя как истинная мусульманка и настоящая «дочь чеченского народа».

«Не сомневаюсь, что Хутмат Рамзановна справится с доверенной ей должностью и будет достойно трудиться во благо республики», – заключил министр.

Хутмат – третья дочь Кадырова, она также занимает пост гендиректора оздоровительно-развлекательного комплекса «Грозненский дельфинарий».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.11 / СБУ предотвратила теракт, организованный боевиками “ДНР”

30.06 / На западе Украины продолжатся сильные ливни – синоптик

29.10 / Эксперт объяснил прекращение поставок российского угля на Украину

22.08 / Самолет с Навальным приземлился в Германии

12.10 / СМИ сообщили о начале газового кризиса на Украине

09.11 / Молдавия удвоила тариф на поставки газа потребителям

23.07 / Никаких гарантий после заявления США и ФРГ по “Северному потоку – 2” Украина не получила – вице-премьер Стефанишина

28.09 / Зарегистрирована самая мощная магнитная буря в 2020 году

08.02 / Ефремова доставили в СИЗО в Москве

28.10 / В Германии заявили о проведении операции против сторонников ИГ с гражданством России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика