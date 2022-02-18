Дочь Кадырова стала замглавы секретариата руководителя Чечни

Заместителем руководителя секретариата главы Чечни стала 19-летняя дочь главы республики Рамзана Кадырова Хутмат Кадырова, сообщил региональный министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

«От всего сердца поздравляю внучку первого президента ЧР <…> Хутмат Кадырову с назначением на должность заместителя руководителя секретариата главы ЧР! Хутмат Рамзановна достойно представляет род Кадыровых. Она неоднократно демонстрировала высокие успехи в разных сферах», – цитирует Дудаева РИА «Новости».

Он добавил, что она проявила себя как истинная мусульманка и настоящая «дочь чеченского народа».

«Не сомневаюсь, что Хутмат Рамзановна справится с доверенной ей должностью и будет достойно трудиться во благо республики», – заключил министр.

Хутмат – третья дочь Кадырова, она также занимает пост гендиректора оздоровительно-развлекательного комплекса «Грозненский дельфинарий».