Мнение: ЛНР объявила эвакуацию граждан

В дополнение к https://colonelcassad.livejournal.com/7448506.html

В ЛНР выступил Пасечник и фактически продублировал заявления Пушилина.

1. В ЛНР также объявлена эвакуация гражданского населения. Россия готова оказать содействия с эвакуацией.

2. Республиканским ведомствам поручено обеспечить эвакуацию социальных объектов.

3. По данным ЛНР ВСУ планируют наступление на территорию республики в ближайшее время.

4. ВСУ готовятся к силовому захвату Донбасса и приказ на наступление будет отдан Зеленским.

5. Мужское население ЛНР призывают брать в руки оружие и вставать на защиту республики.

PS. Повторюсь, если интенсивные маневренные боевые действия на Донбассе начнутся, то начнутся они с активных действий ВСУ, которые к этому подталкивают США и Британия под пропаганду о "российской агрессии" (с расчетом на то, что Россия не поможет или запоздает с помощью республикам). Масштаб действий будет таков, что Россия не сможет не отреагировать. Украина тут только инструмент, издержки которого не существенны.

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