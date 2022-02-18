 

Мнение: ЛНР объявила эвакуацию граждан

18.02.2022, 21:06, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В дополнение к https://colonelcassad.livejournal.com/7448506.html
В ЛНР выступил Пасечник и фактически продублировал заявления Пушилина.

1. В ЛНР также объявлена эвакуация гражданского населения. Россия готова оказать содействия с эвакуацией.
2. Республиканским ведомствам поручено обеспечить эвакуацию социальных объектов.
3. По данным ЛНР ВСУ планируют наступление на территорию республики в ближайшее время.
4. ВСУ готовятся к силовому захвату Донбасса и приказ на наступление будет отдан Зеленским.
5. Мужское население ЛНР призывают брать в руки оружие и вставать на защиту республики.

PS. Повторюсь, если интенсивные маневренные боевые действия на Донбассе начнутся, то начнутся они с активных действий ВСУ, которые к этому подталкивают США и Британия под пропаганду о "российской агрессии" (с расчетом на то, что Россия не поможет или запоздает с помощью республикам). Масштаб действий будет таков, что Россия не сможет не отреагировать. Украина тут только инструмент, издержки которого не существенны.

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.03 / Кузьма Минин – человек без имени, спасший Россию

09.09 / Астрономы ищут инопланетные технологии на других звездных системах

22.01 / В честь 40-летнего юбилея Маша Малиновская заморозила свои яйцеклетки

11.11 / Похищение пришельцами четырех мужчин в Аллагаше

18.05 / 20 рисунков, наглядно показывающих разницу между объектами и понятиями, которые все постоянно путают

12.02 / “Незабываемые роли”: Путин выразил соболезнования родным близким Зинаиды Кириенко

30.06 / Под козырьком и в кепочке

31.05 / Когда в России перестанут расти цены? Отвечает эксперт

26.02 / Мнение: Реконструкция лиц античности. Часть №2

12.03 / Бывшая девушка Арми Хаммера модель Пейдж Лоренц: “Он рассказал, что его дед устраивал секс-вечеринки с оружием”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика