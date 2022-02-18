Пушилин: жителей «ДНР» массово эвакуируют в Ростов

Рубль резко подешевел на этом фоне.

Глава «ДНР» Денис Пушилин объявил, что власти самопровозглашенной республики организовали централизованный выезд местных жителей в Россию. Заявление Пушилина опубликовано в его телеграм-канале.

«В последние месяцы мы ежедневно фиксируем наращивание Украиной количество военнослужащих и летального вооружения <…>. Сегодня их орудия нацелены на мирных граждан, на нас и наших детей. <…>», — пояснил Пушилин. Он утверждает, что «президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти в наступление» для «вторжения» в «ДНР» и «ЛНР».

«При обстрелах противником населенных пунктов республики могут подвергаться угрозе жизнь и здоровье наших граждан. Поэтому с сегодняшнего дня, 18 февраля, организован массовый централизованный выезд населения в Российскую Федерацию. В первую очередь эвакуации подлежат женщины, дети и люди пожилого возраста», — сказал Пушилин.

Он заявил, что есть договоренность с властями РФ о размещении эвакуированных жителей «ДНР» в Ростовской области. «Эвакуированные будут обеспечены всем необходимым. Для быстрого перехода на пунктах пропуска созданы все условия», — заверил Пушилин, отметив, что руководителям предприятий необходимо организовать выезд семей сотрудников, а «штабам территориальной обороны — обеспечить транспорт для эвакуации мирного населения».

Рубль начал снижаться на фоне заявлений Пушилина. На 16:28 (мск) доллар на Мосбирже стоил 76,21 рубля, евро — 86,54.

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