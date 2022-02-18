 

Стас Костюшкин объяснил причину эффектной внешности возрастных мужчин-артистов

18.02.2022, 20:54, Разное
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Популярный певец Стас Костюшкин разместил на личной странице в Instagram публикацию, посредством которой объяснил своим подписчикам причину сохранения эффектной внешности у возрастных мужчин-артистов. Пост знаменитости вызвал неоднозначные отзывы фолловеров.
Поводом для опубликования свежего поста в микроблоге Стаса Костюшкина стала его прежняя публикация, в которой он привел нечто вроде сравнительного фото-коллажа. На снимках были изображены несколько звезд – коллег исполнителя по шоубизнесу, сфотографированных в настоящее время и их же архивные фото. Стоит отметить, что все приведенные артисты с возрастом визуально стали выглядеть не хуже, а некоторые даже лучше прежнего. Примечательно, что сам экс-вокалист поп-дуэта “Чай вдвоем” заслужил от поклонников особенных похвал, а также вопросов о секрете достижения такой “вечной молодости” селебрити. В свежем видео хозяин аккаунта, снимающий видеоселфи на фоне голубого дивана, пояснил, что большинство обычных представителей сильного пола, как правило, трудятся в тяжелых физических условиях, не позволяющих им уделять достаточно времени для ухода за собой.

“Фильтры никто не отменял, а во-вторых, мы торгуем рожей (лицом). Поэтому оно должно быть в предпродажном состоянии всегда. Поэтому вы не доставайте других мужиков”, – добавил Стас Костюшкин.

Среди фолловеров певца нашлось несколько человек, отнесшихся к его откровениям с немалой долей скепсиса: так, одна из подписчиц язвительно назвала автора публикации “лицом с пониженной социальной ответственностью”. Однако абсолютное большинство поклонников Костюшкина полностью согласились со справедливостью доводов кумира, а заодно и традиционно похвалили его красивый внешний вид, позитивный настрой и адекватную самоиронию.



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